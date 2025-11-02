為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    少男轉傳女友性影像》判父母連帶賠 律師：未成年法定代理人依法賠償

    2025/11/02 19:49 記者王俊忠／台南報導
    律師江信賢。（資料照，江信賢事務所提供）

    律師江信賢。（資料照，江信賢事務所提供）

    律師江信賢指出，未成年子女如果有侵害他人權利的行為，如行為人本身有識別能力，除了自身必須負擔損害賠償責任，依民法187條規定，該未成年子女的法定代理人（父母、監護人等）依法還是要負擔連帶損害賠償責任。

    江信賢表示，法律會做這樣規定的原因，主要是認為法定代理人沒有好好監督、管教未成年人，所以必須為自己的監督不周來負責。若法定代理人的保護或教養沒有鬆懈，是可以不負連帶損害賠償責任，但是實務上要求法定代理人必須自己舉證證明善盡教養責任，實務上案例甚少有能因為舉證而免責，因此法定代理人是以負連帶責任為原則。

    以本案為例，因為被告A男散布原告B女的性影像，屬於侵害原告之隱私與名譽權情節重大，是要負擔侵權行為的損害賠償責任。因為A男行為時是未滿18歲的限制行為能力人，所以A男的父母親都應與兒子負起連帶賠償責任。

    江信賢說，實務上父母不用負責的案例，曾經出現大抵為子女早已不知去向，父母已通報失蹤，且並未與父母有聯繫紀錄；或教養過程中，父母曾多次與未成年子女前往社福單位做諮商輔導、或父母之一方因離婚，已停止監護權行使，才認定不需連帶賠償。

    他仍要呼籲，對子女的教養及監督義務，父母所面對的挑戰日新月異，父母應隨著時代的變遷，隨時學習親權行使的妥適性，如在教育、輔導子女的工作上遇到困難，應求助相關教育機構，以防患於未然。

    相關新聞請見︰

    獨家》轉傳小女友裸體性影像給網友共賞 少男與父母判賠50萬

