    社會

    獨家》轉傳小女友裸體性影像給網友共賞 少男與父母判賠50萬

    2025/11/02 19:38 記者王俊忠／台南報導
    裸體示意圖。非新聞事件人物。（歐新社檔案照）

    1名未滿18歲的A姓少男與同樣未滿18歲的B姓少女交往時，少男要求女友自拍裸體性影像、以手機通訊軟體傳給他看。少男竟把女友的性影像轉傳給多位網友「共賞」、還辯稱是女友傳給他看、說是要讓他開心的！少女事後得知此事身心受創、怒告男友。台南地院判少男與其父母須連帶賠償50萬元給受害少女。

    B姓少女控訴，2024年12月間，A姓男友以LINE、MESSENGER傳訊息要求她拍攝裸體的性影像供其觀賞，她就用手機自拍裸露胸部與下體的性影像，傳送給男友觀看。2025年1月間，男友竟把她的隱私性影像傳給IG上多位網友一起觀賞。她直到同年4月才知道性影像遭男友散布，為此身心受創，要向未成年的男友與其父母連帶求償100萬元。

    A姓少男辯說，女友以LINE傳訊說「你應知道我傳這些照片的用意，是讓你開心給你看看」，顯示他並未要脅或引誘女友傳裸照給他看；縱然他有把女友未露臉的性影像傳給幾位網友觀看，但有告知網友勿將這性影像外傳。女友也說這些性影像看不出是她本人，他侵害女友的隱私權情節輕微，女友求償過高。

    台南地院民事法官審指，A男散布女友性影像的犯行，被少年法庭裁定交付保護管束，這不法行為已侵害女方的隱私權，造成少女身心嚴重受創，情節重大。因為未成年的A男是限制行為能力人，但非無識別能力，其父母對A男疏於教育監督不得侵害他人的隱私權，父母也有賠償責任，考量A男與B女兩人仍是高中生、A男雙親的工作收入與社會地位等條件，判A男與其父母須連帶賠償50萬元給B女，此案還可上訴。

    少男轉傳女友性影像》判父母連帶賠 律師：未成年代理人依法賠償

    A姓少男涉把同樣未滿18歲的B姓小女友裸體性影像轉傳給其他網友共賞，台南地院判A男與其父母須連帶賠償50萬元給B女。（資料照）

