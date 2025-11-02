為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市婦落投資詐騙面交損失780萬 港籍女車手落網判10月

    2025/11/02 19:12 記者陸運鋒／新北報導
    香港籍林姓女車手面交取款時，埋伏警力隨即上前逮人。（記者陸運鋒翻攝）

    香港籍林姓女車手面交取款時，埋伏警力隨即上前逮人。（記者陸運鋒翻攝）

    住在台北市東區的江姓婦人，去年在網路上看見投資股票訊息，立即加入名稱為「美華財富點經-A」之LINE投資群組，江婦短短一個多月投入780萬元，期間還順利出金數千元，但這一都是假象，直到後續出金才發現被騙，警方追查逮捕香港籍林姓女車手，依詐欺及洗錢防制法送辦，林女今年8月遭法院判處有期徒刑10個月。

    大安警分局調查，無業的62歲江婦去年9月時，在臉書見有股票投資訊息，立即加入名稱為「美華財富點經-A」之LINE投資群組，詐騙集團每日都在群組內發表股票解說，且謊稱股票投資有高獲利，使得江姓婦人深信不疑。

    據知，江婦按詐團所提供的網站連結操作「百星投資APP」，1個多月下來面交次數高達8次高達780萬元，原本還有出金數千元，但後來都無法順利出金，江婦才驚覺受騙向警方報案。

    警方指出，獲報後立即由敦南派出所長呂政隆調度警力部署埋伏，並得知詐團欲再次派遣車手至江婦住家面交445萬元現金，趁雙方進行面交時，逮捕香港籍28歲林姓女車手，查扣手機等相關證物。

    警詢時，林女辯稱是在香港看見徵才訊息，才藉由旅遊名義來台，怎料才第3天就被警方逮捕，警詢後依詐欺、洗錢防制法移送台北地檢署偵辦，並於今年8月29日由新北地院判處有期徒刑10個月。

    警方呼籲，網路投資訊息需多方查證，如遇陌生人來電（訪）述說情節疑似詐騙手法，一定謹記防詐三要訣：「一聽、二掛、三查證」，提高防詐警覺，反覆查詢確認；多一分警惕、少一分損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

