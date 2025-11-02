女遭詐聯手警誘捕取簿車手 再逮上游起獲16萬贓款、大麻餅

新北市警方在捷運蘆洲站內逮獲收取金融卡的第一層車手。（警方提供）

新北市吳姓女子在Threads購買精品咖啡杯，未料遭詐騙5000餘元，還被要求交付5張金融卡，她擔心報案；警方要吳女將金融卡放入捷運置物櫃，趁鄒姓取簿手出面時逮人，鄒嫌因不想被關，告知警願意配合誘捕上游，他帶警方到台北市1間旅社逮獲羅姓上游車手，房內起獲16萬餘元贓款、大麻圓餅、筆電等證物，續追幕後集團。

新北警方獲報，36歲吳姓女子上網看見賣家販售精品咖啡杯，她誤信話術被騙5000元，詐團還要她提供5張金融卡，她察覺有異到派出所報案，配合警方誘捕。

詐團車手要吳女將金融卡放在捷運蘆洲站內置物箱，警方在旁埋伏，1日早上10時許發現車手取物，逮獲18歲鄒男，警方盤查，鄒嫌承認是第一層取簿手受僱取貨，再轉交上游，警方查扣5張金融卡及智慧型手機等證物。

警方將鄒男帶返釐清案情，鄒男透露願配合誘捕詐騙集團上游成員，警方隨後於2日凌晨零時許，與鄒嫌到台北市大安區羅斯福路二段1處旅社樓下，趁羅嫌現身收取鄒嫌的金融卡後逮人，再上樓到35歲羅嫌入住的房間內，查獲大麻圓餅、研磨器、煙油管及16萬6000元贓款、犯罪用筆電、58張金融卡、存摺等贓證物，員警當場逮捕鄒嫌。全案依詐欺、洗錢防制法、毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，續追幕後集團。

警方策動第一層車手，在台北市一間旅店趁第二層車手取金融卡時將他逮捕。（警方提供）

新北市警方在旅店房間起獲大麻圓餅。（警方提供）

警方起獲贓款16萬餘元。（警方提供）

