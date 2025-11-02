為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    無動力風帆船台東外海翻覆 3人獲救

    2025/11/02 18:56 記者黃明堂／台東報導
    1艘無動力風帆船翻覆，3名人員落海，海巡單位救援成功。（記者黃明堂翻攝）

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣東海岸新蘭外海0.2浬處今天上午1艘無動力風帆船翻覆，3名人員落海並攀附船邊待救援，海巡第十巡防區指揮部指揮第一三岸巡隊、第十五海巡隊隨即趕往，並通報友好漁船前往協助救援，3人平安獲救。

    海巡第一三岸巡隊表示，上午11時40分接獲「黑潮航跡：跨文化與永續的航海故事」活動承辦人報案，該活動自製無動力風帆船於新蘭外0.2浬處翻覆，3人落海並攀附船邊待救援，岸巡隊獲報後立即派遣伽藍安檢所、第二機動巡邏站人員2車4人攜帶救援裝備前往救援，另由伽藍安檢所聯繫友好漁船「成龍1號」，自伽藍漁港出港，並搭載海巡同仁趕赴現場實施救援；另第十五海巡隊出動CP-1060艇及CP-10086艇2艇12人趕赴現場實施救援，於12時45分CP-1060艇成功將3名待援民眾拉起後帶回伽藍漁港。經確認3名民眾均無外傷，生命徵象均正常並表示無須送醫後自行離開。

