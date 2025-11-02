男子駕車看海卻陷在沙灘 岸巡高科技巡查發現協助脫困

溫寮安檢所協調當地業者出動挖土機以拖帶方式，協助民眾的車輛脫困。（海巡署提供）

今天下午2點左右，溫姓男子駕駛轎車到大安海域看海，結果車輪陷在沙灘中動彈不得，海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所運用科技裝備「紅外線熱影像系統」查看大安海域岸際時發現，立即派員查看，並協調當地業者出動挖土機以拖帶方式，順利協助民眾的車輛脫困，返回岸際。

溫寮安檢所守望人員今天下午運用紅外線熱影像系統巡查大安海域岸際，發現1輛銀色轎車疑似受困，旋即通報線上巡邏人員前往現地查處，海巡人員到場發現該車輛陷於沙泥地中，無法自行脫困，立即協調當地友好業者以挖土機拖帶車輛，並以人力輔助推行，順利協助車輛脫困開返岸際，駕駛溫姓男子一再感謝海巡人員即時協助。

第三岸巡隊表示呼籲民眾如欲從事水域遊憩活動，建議下載「Go Ocean」海洋資訊平台App，瞭解各縣市海域狀況，以降低危安風險，確保遊憩安全。

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所運用「紅外線熱影像系統」查看大安海域岸際時發現溫男駕駛的車輛陷在沙灘。（海巡署提供）

