    首頁 > 社會

    男駕跑車石碇失控撞電桿 車變形夾困昏迷轉加護病房

    2025/11/02 18:00 記者陸運鋒／新北報導
    由於撞擊力道猛烈，導致鄭姓駕駛受困昏迷，由消防人員救出送醫後，已轉往加護病房治療，暫無生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

    由於撞擊力道猛烈，導致鄭姓駕駛受困昏迷，由消防人員救出送醫後，已轉往加護病房治療，暫無生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

    鄭姓男子昨早7時許駕駛雙門跑車，行經新北市石碇區靜安路1段，疑因車速過快打滑，失控衝到對向撞上電線桿，導致車體嚴重變形，警消獲報趕抵，隨即破壞車體將其救出，但鄭男意識昏迷，由救護人員送往醫院救治，暫無生命危險，仍在加護病房觀察。

    新店警分局調查，32歲鄭男當時駕駛紅色TOYOTA 86雙門跑車，沿石碇區靜安路一段往雙溪方向行駛，途中過彎疑因車速過快失控，滑行撞擊對向路旁電線桿，導致車體變形，鄭男遭夾困車內昏迷，路過民眾見狀連忙報案。

    消防人員趕抵後，用油壓剪破壞車體，協助鄭男脫困、送往台北市立萬芳醫院救治，隨後轉往加護病房，經抽血檢驗並無酒精反應。

    警方說，由於鄭男尚在治療，暫時無法製作交通事故筆錄，將待清醒後詢問，已通知家屬協助處理相關事宜，至於詳細事故原因，仍有待進一步釐清。

    鄭男駕駛跑車行經新北石碇=，疑因車速過快失控撞電線桿夾困昏迷，由消防人員破壞車體將其救出送醫。（記者陸運鋒翻攝）

    鄭男駕駛跑車行經新北石碇=，疑因車速過快失控撞電線桿夾困昏迷，由消防人員破壞車體將其救出送醫。（記者陸運鋒翻攝）

