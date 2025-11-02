基隆市農會開課教鋼琴、瑜珈？基市農會自清：小心詐騙

詐騙集團花招百出，近日又有民眾在社群媒體臉書發現基隆市農會多元學堂粉絲專頁開課，歡迎民眾填寫表單上課。基隆市警局指出，這些都是詐騙，提醒民眾切勿上當。（民眾提供，記者俞肇福翻攝）

基隆市民眾最近這一週經常在社群媒體臉書看到基隆市農會多元學堂粉絲頁，歡迎民眾填寫表單報名上課，課程內容琳瑯滿目，由於基隆市農會會員，多屬於超過40歲以上的農友居多，有些農友怦然心動，就連一般民眾忍不住也上去留言；基隆市警察局刑警大隊二組組長蔡皓宇表示，目前尚未接獲相關案件通報，詐騙集團經常假冒政府機關、公益團體名義，在社群平台開設粉絲專頁，民眾請小心勿上當受騙。若遇可疑訊息，可電洽165反詐騙專線或是110查證。

基隆市農會多元學堂粉絲專頁，共開設23堂不同課程，從英語、瑜珈、二胡、鋼琴、太極、繪畫、肌力訓練、薩克斯風、手機攝影等，有不少人進去留言填表單。

請繼續往下閱讀...

基隆市農會總幹事黃昭銘說，基隆市農會有開設課程，是針對農會會員開課，但並沒有在社群媒體臉書或是農會的官網上張貼上課資訊，更不可能叫農民填表單；再者，基隆市農會所有課程是透過農會小組長或是家政班班長轉達相關課程資訊，農會不會在社群媒體貼文，沒有人力可以上鋼琴等相關課程，請民眾切勿上當。有疑問請直接到基隆市農會臨櫃查詢。

蔡皓宇說，詐騙集團在社群平台開設粉絲專頁或群組，透過張貼活動訊息或抽獎等訊息，引誘民眾點擊連結、輸入個資或信用卡資料、以及加入好友進行詐騙錢財。這類詐騙常以官方名義包裝，造成民眾誤信而陷入圈套，嚴重危害個人資料及財產安全。

蔡皓宇強調，民眾在網路上接獲各類訊息如有疑慮，可透過官網或撥打機關電話查詢真偽，若接獲類似要求填寫個資或點擊不明連結的貼文，務必保持警覺及查證，切勿輕信。遇有疑似可疑訊息，可撥打165反詐騙專線查證，或逕向當地派出所報案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法