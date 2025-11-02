騎車炸街嗆「反正你們也抓不到我！」台中20歲囂張女飆仔下場慘

台中市年僅20歲柯姓女子，上月底深夜騎機車「炸街」被巡邏員警攔查。（民眾提供）

台中市年僅20歲柯姓女子，上月底深夜騎機車「炸街」被巡邏員警攔查，警方發現機車除排氣管明顯改裝，還涉及「翹牌」、改裝車燈與過小後照鏡等多項違規，更離譜的是，警方在置物箱內找到一個印著「反正你們也抓不到我」的黑色車牌套，挑釁意味十足，讓員警搖頭直呼「囂張到極點！」

台中市第五分局四平派出所員警當天巡經北屯區崇德路，發現1輛機車高速行駛、排氣音浪震耳欲聾，立即上前攔查，柯女被攔下時態度輕佻、稱「我沒有中柱」，顯得毫不在意，員警檢查後發現該車不僅排氣管改裝，連車牌也故意上翹，燈具、後照鏡都不符規定，當場依法舉發、移置保管並吊牌。

請繼續往下閱讀...

進一步檢視，員警在車身看到「那又怎樣 撞柱當隊長」貼紙，坐墊置物箱更藏著印有「反正你們也抓不到我 FXXK OFF POPO!!」字樣的黑色皮革車牌套，無視交通法規的行為，讓員警直搖頭。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第12條規定，任何將車牌以過於傾斜（俗稱翹牌）的方式懸掛或不依指定位置懸掛，可能被視為「無法辨識」處3萬6000元罰鍰，並當場移置保管該車輛及吊銷牌照。

同條例第16條規定，後照鏡擅自變更原有規格致影響行車安全，可處900元以上1800元以下罰鍰；同條例第18條規定，車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換應申請公路主管機關施行臨時檢驗，否則會受罰2400元以上9600元以下罰鍰，並責令其檢驗。

機車車身貼著「那又怎樣 撞柱當隊長」貼紙。（民眾提供）

置物箱內還有1塊印著「反正你們也抓不到我 FXXK OFF POPO!!」的車牌套。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法