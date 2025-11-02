為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    司機毆打學生事件波及無辜司機 桃園客運再發聲明

    2025/11/02 16:58 記者鄭淑婷／桃園報導
    62歲張姓男子昨（1）日下午跑上1輛桃客公車，揚言替被毆打的學生報仇，竟持大型螺絲起子朝無辜駕駛揮舞，位於斜對面的龜山所員警獲報火速趕往處理。（資料照）

    62歲張姓男子昨（1）日下午跑上1輛桃客公車，揚言替被毆打的學生報仇，竟持大型螺絲起子朝無辜駕駛揮舞，位於斜對面的龜山所員警獲報火速趕往處理。（資料照）

    日前發生桃園客運劉姓司機毆打黃姓高中生事件，劉姓司機已被桃園地檢署起訴，昨（1）日下午卻有62歲張姓男子酒後跑上1輛桃客公車，揚言替學生報仇並持大型螺絲起子朝無辜駕駛揮舞，桃園客運今再度發出聲明表示，事發後第一時間即開除劉姓司機，並對公司給予自新機會卻再次犯錯感到痛心，除了向社會大眾及師生表達歉意，公司人員也陸續接受法治、情緒管理等課程。

    桃客指出，劉姓駕駛於上月22日下課時段執行學生專車勤務時，與欲搭車的學生發生驗票爭議，與學生互動過程中出現言語及處理方式不當的舉措，公司於當日晚間即由副總經理率領一級主管前往醫院探望受傷學生，翌日一早即召開人事評議會議，開除該劉姓司機並於當日生效。

    桃客指出，案發至今積極配合檢警調查，也持續與學校及事件相關學生接洽，以了解當日完整事發情況，並於日前退還學生（陳姓）當日給付的車資，該學生也已接受退款及公司道歉，而對於當日受傷的學生（黃姓），公司應盡的法律責任也絕不藉詞推諉。

    此外，有民眾質疑劉姓司機於2020年自桃客離職後，桃客於2023年仍回聘，桃客強調，劉姓司機雖曾犯錯，但當時他表示已痛改前非，並願意配合公司管理規定，公司基於信任原則，給予改過自新的機會，豈料他不思改過、依然故我，導致此次事件發生，甚至被桃檢提起公訴並求處重刑，公司對劉姓司機罔顧公司工作守則及教育訓練內容，因個人情緒問題即對學生施以暴行等舉措深感痛心。

    桃客表示，除了向社會大眾及受影響的師生表達誠摯歉意，已安排公司人員自昨（1）日起陸續接受法治教育及情緒管理等相關課程，避免類似情事再次發生。

