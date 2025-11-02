為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    清洗溫泉池疑吸入過量硫化氫2死 北市勞檢處：蓄水池入口濃度超標

    2025/11/02 16:57 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市北投區某溫泉飯店今（2日）早發生2名清潔工人清洗溫泉蓄水池，疑似因通風不良、吸入過量硫化氫氣體失去意識，經搶救後皆不治。消防員到場架設排風設備。（記者王冠仁翻攝）

    台北市北投區某溫泉飯店今（2日）早發生2名清潔工人清洗溫泉蓄水池，疑似因通風不良、吸入過量硫化氫氣體失去意識，經搶救後皆不治。消防員到場架設排風設備。（記者王冠仁翻攝）

    台北市北投區某溫泉飯店今（2日）早發生2名清潔工人清洗溫泉蓄水池，疑似因通風不良、吸入過量硫化氫氣體失去意識，經搶救後皆不治。送醫後，台北市勞檢處回應，已派員至現場調查，在水池入口測量硫化氫濃度為32.3PPM，超過容許濃度10PPM，事業單位須提出復工計畫送審查合格後，才准復工。

    勞檢處長何洪丞解釋，現場為局限空間，事業單位依職業安全衛生法令訂定局限空間作業危害防止計畫、缺氧危害作業之標準作業程序，並於作業前實施檢點。此外，也應該對勞工實施缺氧作業必要之安全衛生教育訓練。進入作業時，主管應監督且實施通風換氣及氣體偵測，確定空氣中氧氣及有害氣體濃度，同時要讓勞工配戴空氣呼吸器等呼吸防護具。

    由於時序即將入冬，北投、行義路等處溫泉陸續進行儲池清潔作業，勞檢處將針對溫泉業者及清潔廠商強化局限空間作業預防教育訓練。

    相關新聞請見︰

    清洗北投溫泉蓄水池吸入過量硫化氫 2名工人不幸死亡

