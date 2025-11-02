失智翁騎機車6小時迷航台南6區 警靠AirTag10分鐘找到人

台南市警五分局員警僅花10分鐘就找到在台南市區騎機車迷航6小時的85歲黃姓老翁（中右者），幫他與家人重逢。（圖由民眾提供）

台南市警局五分局員警於11月1日晚間9點許巡邏時，突然遇到騎機車的女騎士慌張「攔車」，女騎士稱年邁85歲的黃姓父親於當（1）日下午3點獨自騎機車從南區住宅外出，一直未歸。因黃父有失智情形，家人在他機車鑰匙裝設AirTag追蹤器，當晚9點許發現在北區繞行，但家人仍找不著。員警根據家屬提供定位方向，10分鐘內就在北區臨安路、海安路找到黃翁人車。

南市警五分局和緯派出所巡邏的所長曾婉甄及警員劉欣威確認黃翁資料後，即按家屬提供的追蹤器定位方向尋找，10分鐘內就在北區臨安路與海安路口發現黃翁人車，趕緊攔停。黃翁見到警方即說他無法找到回家的路，員警安撫其緊張不安的情緒，攙扶至路邊並通知黃翁家人前去相認團圓及撤銷協尋。

警方依據黃翁鑰匙上的追蹤器，發現他當天下午離家後，就騎機車在市區繞行，前後繞行約6小時，市區6區也被他繞遍了！而警方出手相助，順利結束黃翁迷路跨越多區的漫長返家路。

南市警五分局呼籲民眾家中有年長者，應準備包含姓名、住址、家屬電話等聯絡資訊隨身攜帶，以利緊急聯繫，亦可考慮讓長輩佩戴具有定位功能的裝置，如GPS手環或向市政府申請「愛心手鍊」佩戴服務，以確保長輩走失時能迅速尋回，減少迷路過久的身體安全風險。

