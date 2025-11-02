為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    8歲女童淋雨呆立路旁 暖警帶回派出所貼心幫吹髮

    2025/11/02 16:32 記者吳昇儒／基隆報導
    女童頭髮濕答答地呆立在廟口附近的教會旁。（記者吳昇儒翻攝）

    女童頭髮濕答答地呆立在廟口附近的教會旁。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警一分局延平街派出所巡佐蔡明斌等人，昨日晚間巡邏時，發現1名8歲女童獨自在雨中路旁逗留，身上衣物已被雨水淋濕，向前詢問後，她卻未透露身分及在場原因，決定先將她帶回派出所安置，並用吹風機幫忙吹乾頭髮。女童事後卸下心防，說出姓名，警方隨即通知家長，到場將孩子接回。

    巡佐蔡明斌、警員楊智軒及實務訓練員警王子齊巡邏路過仁三、愛四路口時，發現女童獨自路旁逗留，且頭髮已被大雨淋濕，向前關心對方卻未透露身分，擔心她發生意外，決定先將她帶回派出所安置。

    員警擔心女童頭髮濕答答會感冒，趕緊用吹風機幫忙吹乾，並耐心詢問其姓名、學校及住家資料。經查證身分後，馬上通知家屬到場。初步了解，女童獨自出門，要到廟口尋找擺攤的姑姑，可能看到人潮後慌了神，才會呆立在路旁。

    家屬到場後，頻頻向警方道謝，表示會多注意孩子的動向，避免類似情形再次發生，造成警方困擾。

    分局長温基興呼籲，家長應特別注意孩童動向，尤其在人潮眾多處所更需提高警覺。若不慎發生孩童走失情形，請第一時間聯繫警方，以利迅速協尋。

    警員貼心幫女童吹乾頭髮。（記者吳昇儒翻攝）

    警員貼心幫女童吹乾頭髮。（記者吳昇儒翻攝）

    家長聞訊趕緊到派出所接回孩子。（記者吳昇儒翻攝）

    家長聞訊趕緊到派出所接回孩子。（記者吳昇儒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播