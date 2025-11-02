8歲女童淋雨呆立路旁 暖警帶回派出所貼心幫吹髮

女童頭髮濕答答地呆立在廟口附近的教會旁。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市警一分局延平街派出所巡佐蔡明斌等人，昨日晚間巡邏時，發現1名8歲女童獨自在雨中路旁逗留，身上衣物已被雨水淋濕，向前詢問後，她卻未透露身分及在場原因，決定先將她帶回派出所安置，並用吹風機幫忙吹乾頭髮。女童事後卸下心防，說出姓名，警方隨即通知家長，到場將孩子接回。

巡佐蔡明斌、警員楊智軒及實務訓練員警王子齊巡邏路過仁三、愛四路口時，發現女童獨自路旁逗留，且頭髮已被大雨淋濕，向前關心對方卻未透露身分，擔心她發生意外，決定先將她帶回派出所安置。

員警擔心女童頭髮濕答答會感冒，趕緊用吹風機幫忙吹乾，並耐心詢問其姓名、學校及住家資料。經查證身分後，馬上通知家屬到場。初步了解，女童獨自出門，要到廟口尋找擺攤的姑姑，可能看到人潮後慌了神，才會呆立在路旁。

家屬到場後，頻頻向警方道謝，表示會多注意孩子的動向，避免類似情形再次發生，造成警方困擾。

分局長温基興呼籲，家長應特別注意孩童動向，尤其在人潮眾多處所更需提高警覺。若不慎發生孩童走失情形，請第一時間聯繫警方，以利迅速協尋。

警員貼心幫女童吹乾頭髮。（記者吳昇儒翻攝）

家長聞訊趕緊到派出所接回孩子。（記者吳昇儒翻攝）

