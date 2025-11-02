夫車禍半癱療養院躺24年妻連生3胎 家屬代告否認子女判准

陳姓男子臥病期間，陳妻連生3個小孩，陳家人代為提告否認子女訴訟，高雄少家法院判准陳男勝訴。圖為創世基金會基隆分院護理師，照顧植物人翻床換藥。（資料照）

陳姓男子與妻子婚後2年發生車禍、變成半植物人，90年起被送進台東縣一家療養院迄今，沒想到陳男臥病在床期間，陳妻竟連生3個小孩，陳家人直到去年才獲悉此事，代為提告否認子女訴訟，高雄少家法院判准陳男勝訴。

判決書指出，陳姓男子與妻子85年2月結婚，婚後育有2名子女，但陳男87年因車禍意外、成為半植物人，生活無法自理需人照顧，被送回台東老家，90年起入住台東縣一家療養院迄今，並領有極重度身心障礙證明，92年受法院禁治產宣告，106年經台東地方法院裁定由胞姊擔任監護人。

請繼續往下閱讀...

沒想到陳妻於91年、95年、101年分別生下3名子女，由於陳男與妻子婚姻關係存續中，3個小孩因此推定為陳男的婚生子女，但3個小孩自受胎起至出生日止，陳男與妻子未曾同居，且陳男顯無使妻子受胎可能。

陳家人直到去年才知悉陳妻陸續生下3個小孩、並被推定為陳男的婚生子女，代為提告，請求法院確認3個小孩非陳男的婚生子女。

高雄少年及家事法院審理期間，傳喚陳妻及3個小孩到庭，但4人均未出庭、也未提出書狀答辯；法官今年5月裁定4人應於8月底前至大型教學醫院接受親子血緣鑑定，但3個小孩未配合完成鑑定。

法院斟酌全辯論意旨及相關事證，最後依據陳家人提出主張與事證，認定陳男與3個小孩並無親子血緣關係。全案可再上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法