獲利都是「暗樁」！翁堅信玉石投資匯款遇阻 竟重抽號碼牌闖關

經員警與行員苦勸，李翁才打消匯款念頭。（圖由警方提供）

台中8旬李姓老翁堅信網路玉石投資獲利陷阱，前天到銀行臨櫃匯款時遭勸阻後，沒想到他的「投資心」超堅定，竟悄悄離開櫃台後又重抽號碼牌，試圖闖關向另位行員辦理匯款，幸好警方與行員機警合作，查出收款帳戶已列為警示，李翁這才恍然大悟，打消匯款念頭。

烏日分局烏日派出所當天上午接獲轄內銀行通報，李姓老翁疑遭到假投資詐騙需協助，員警趕抵現場，發現李男正神情堅定地準備匯款，聲稱自己是要「投資玉石」，但銀行行員早已察覺異狀。

請繼續往下閱讀...

原來，李翁近日在網路上結識1名「投資達人」網友，對方熱心邀他加入玉石買賣直播平台，這名網友稱只要在直播間下單購買玉石，由所謂「小幫手」代為買賣，就能輕鬆獲利10%，為此這半年來天天看直播，看到聊天室內許多「投資客」貼出獲利截圖，深信這是賺錢的機會，於是打算匯出9萬元試水溫。

員警憑藉高度的專業警覺，一眼識破這套老掉牙劇本，向李翁分析這是常見的投資詐騙手法，獲利的都是詐團安排為取信被害人的「暗樁」，未料李翁仍堅持匯款，表面答應等待查證，卻在員警轉身協調時悄悄重抽號碼牌，企圖向另一位行員辦理匯款，員警發現後連忙上前攔阻，並當場查出要匯款帳戶早被警示，李翁見狀臉色大變，這才驚覺差點受騙，頻頻向行員與警方致謝：「還好你們有攔下，不然9萬就沒了！」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

李翁接到的詐騙訊息。（圖由警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法