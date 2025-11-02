為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    白沙屯媽祖遶境、幫派公祭2專案維安趕場 新北海山220警疲奔命

    2025/11/02 16:06 記者吳仁捷／新北報導
    白沙屯媽祖粉紅超跑三媽遶境今天進入第三天，來到板橋新海、新埔區域，沿路萬人空巷，因老舊街道狹窄，加上遶境封路，警方事先規劃警力交通疏導。（記者吳仁捷攝）

    白沙屯媽祖粉紅超跑三媽遶境今天進入第三天，來到板橋新海、新埔區域，沿路萬人空巷，因老舊街道狹窄，加上遶境封路，警方事先規劃警力交通疏導。（記者吳仁捷攝）

    白沙屯媽祖粉紅超跑三媽到土城、中和、板橋等地祈安賜福贊境，遶境今天進入第三天，來到板橋新海、新埔區域，沿路萬人空巷，因老舊街道狹窄，加上遶境封路，不少居民因通行受阻引發抱怨，警方事先規劃警力交通疏導；無獨有偶，「中庄幫」精神領袖張忠信「空信」今天下午在新北市殯儀館公祭，警方預期幫派動員到場，規劃警力強制盤查、約制，而宗教盛事加黑幫公祭2件專案勤務，海山警分局共出動220餘名警力維安、員警們疲於奔命。

    白沙屯媽祖到新北祈安賜福贊境進入第三天，首日粉紅超跑三媽鑾駕駐駕土城北辰宮，結合「土城北辰宮48週年慶」，包括北辰宮主委吳美秀、立委吳琪銘、新北市議員彭一書等民代、仕紳與信眾們虔誠接駕，遶境土城祈福；第二天持續遶境土城、中和、板橋，慈惠宮接駕後，從1日下午展開板橋地區祈安賜福贊境「慈惠宮、拱天宮百年會香祈福踩街」等活動。

    今天第三天遶境，一早板橋新海地區，包括中正路、新海路及新北聯醫前英士路，塞滿隨著媽祖鑾轎隊伍、香燈腳及隨行的大批香客、信徒，沿途住家及板橋國中單位更虔誠設香案膜拜，信徒爭相鑽白沙屯媽祖轎底，為自身及家人祈福。

    由於隨行信眾湧入，警方安排140名警力沿途交通疏導，但仍因湧入人潮超出預期，道路塞成一團，社區連接幹道的小路都塞爆，住戶連要外出買早點、買菜，通行都受阻，抱怨連連。

    海山分局警力因應白沙屯媽祖遶境勤務，到中午12時許稍微喘息，但黑幫公祭緊接而來，警力又趕往新北市殯儀館部署，而殯儀館周邊也湧入參與公祭人潮與車隊，將殯儀館周邊道路擠得水洩不通，警方嚴陣以待，駐控黑幫滋事。警力趕場維安、疲於奔命。

    據了解，張忠信為台北市中山區本省掛「中庄幫」精神領袖，曾操辦黑道仲裁者「蚊哥」許海清告別式，並介入藝人楊宗緯的經紀約，受外界矚目。張忠信將幫派轉型成企業化經營，對外改名「中聯集團」，會長由他的二兒子擔任，勢力伸入演藝圈，但行事轉趨低調，近10年呈現退隱狀態。

    新北市警海山分局今天上午忙於白沙屯媽繞境交通疏導勤務，下午面臨新北市殯儀館黑幫公祭，200餘名警力趕往維安。圖為殯儀館附近排滿車龍。（記者吳仁捷攝）

    新北市警海山分局今天上午忙於白沙屯媽繞境交通疏導勤務，下午面臨新北市殯儀館黑幫公祭，200餘名警力趕往維安。圖為殯儀館附近排滿車龍。（記者吳仁捷攝）

