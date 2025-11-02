為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    悲慟！母親開車自撞路邊電線桿 2歲女兒傷重不治

    2025/11/02 15:28 記者蔡宗勳／嘉義報導
    自撞電線桿死亡車禍，消防隊員搶救中。（圖由嘉義縣消防局提供）

    自撞電線桿死亡車禍，消防隊員搶救中。（圖由嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣中埔鄉嘉139線7公里處今天早上8點多發生重大死亡車禍，23歲賴姓女子駕駛轎車載2名乘客由北往南方向行駛時，不慎失控自撞路邊電線桿，釀1死1重傷1輕傷慘劇，死者為2歲女童，賴女酒測值為0，相關肇事原因正由警方調查釐清中。

    警方指出，今天上午8點13分許，賴姓女子駕駛轎車載乘2歲女兒與23歲徐姓男友人，沿嘉139線北往南方向行駛要回賴女家中，行經事故路段，不慎失控自撞同向路邊電線桿，強力撞擊下，轎車安全氣囊全爆開，車子還轉了半圈衝至對向車道，現場怵目驚心。

    警方表示，車禍造成賴姓駕駛四肢輕微擦挫傷、意識清楚，徐姓男乘客雙腳骨折、意識清楚，2人送醫治療無生命危險。但同車2歲吳姓女童因頭頸部嚴重擦挫傷，經由救護車送醫院急救，仍傷重不治。

    中埔分局呼籲駕駛朋友行駛道路，應隨時注意車前狀況，以避免交通事故發生。

    嘉義縣消防局說，早上8點多獲報中埔鄉裕民村水仔尾附近發生車禍事故，立即派遣分隊前往，抵達後回報為轎車車禍，傷者2名，都意識清楚、肢體外傷；另1名女童當場沒有生命跡象，給予相關救護處置後，都由救護車送往嘉義聖馬爾定醫院救治。

    嘉139線7公里處轎車失控自撞電線桿死亡車禍。（圖由中埔警分局提供）

    嘉139線7公里處轎車失控自撞電線桿死亡車禍。（圖由中埔警分局提供）

    嘉139線7公里處轎車失控自撞電線桿。（圖由中埔警分局提供）

    嘉139線7公里處轎車失控自撞電線桿。（圖由中埔警分局提供）

    嘉義縣中埔鄉嘉139線7公里處發生轎車失控自撞電線桿死亡車禍。（圖由中埔警分局提供）

    嘉義縣中埔鄉嘉139線7公里處發生轎車失控自撞電線桿死亡車禍。（圖由中埔警分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播