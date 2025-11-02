悲慟！母親開車自撞路邊電線桿 2歲女兒傷重不治

自撞電線桿死亡車禍，消防隊員搶救中。（圖由嘉義縣消防局提供）

嘉義縣中埔鄉嘉139線7公里處今天早上8點多發生重大死亡車禍，23歲賴姓女子駕駛轎車載2名乘客由北往南方向行駛時，不慎失控自撞路邊電線桿，釀1死1重傷1輕傷慘劇，死者為2歲女童，賴女酒測值為0，相關肇事原因正由警方調查釐清中。

警方指出，今天上午8點13分許，賴姓女子駕駛轎車載乘2歲女兒與23歲徐姓男友人，沿嘉139線北往南方向行駛要回賴女家中，行經事故路段，不慎失控自撞同向路邊電線桿，強力撞擊下，轎車安全氣囊全爆開，車子還轉了半圈衝至對向車道，現場怵目驚心。

請繼續往下閱讀...

警方表示，車禍造成賴姓駕駛四肢輕微擦挫傷、意識清楚，徐姓男乘客雙腳骨折、意識清楚，2人送醫治療無生命危險。但同車2歲吳姓女童因頭頸部嚴重擦挫傷，經由救護車送醫院急救，仍傷重不治。

中埔分局呼籲駕駛朋友行駛道路，應隨時注意車前狀況，以避免交通事故發生。

嘉義縣消防局說，早上8點多獲報中埔鄉裕民村水仔尾附近發生車禍事故，立即派遣分隊前往，抵達後回報為轎車車禍，傷者2名，都意識清楚、肢體外傷；另1名女童當場沒有生命跡象，給予相關救護處置後，都由救護車送往嘉義聖馬爾定醫院救治。

嘉139線7公里處轎車失控自撞電線桿死亡車禍。（圖由中埔警分局提供）

嘉139線7公里處轎車失控自撞電線桿。（圖由中埔警分局提供）

嘉義縣中埔鄉嘉139線7公里處發生轎車失控自撞電線桿死亡車禍。（圖由中埔警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法