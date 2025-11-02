工人吊運成頓鐵片滑落被砸死 工程行父子未落實工安被訴

宜蘭縣某工程行位於桃園市的倉庫，今年1月發生工人吊運鐵片死亡意外，桃園地檢署調查後將工程行吳姓負責人父子依違反職安法、過失致死罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

公司登記於宜蘭縣的1家工程行，雇用張姓員工於今年1月在該工程行位於桃園市新屋區的倉庫內操作起重機吊運重達約1公噸的鐵片時，不料鐵片因設備失靈滑落，重擊下方的張男導致其脊椎與肋骨多處骨折，經送醫急救仍因大出血宣告不治；桃園地檢署偵辦認為工程行負責人吳姓父子未採取適當設備及措施防制工安事故，近日依違反職業安全衛生法及刑法過失致死罪嫌起訴吳姓父子。

檢方調查，吳姓父子分別為71歲及43歲，2人為宜蘭某工程行業主，父親為登記負責人，兒子負責營運管理，2人依法應注意並採取多項安全措施，以保障勞工安全，包括起重吊掛作業時，須設有防止吊舉物脫落的裝置；運轉起重機具時，應採取防止吊掛物通過或人員進入下方的設備或措施；工作場所若有物體飛落之虞，應設置防止設備；並應提供並要求勞工佩戴安全帽等防護設備。

請繼續往下閱讀...

今年1月24日，張男於受雇工程行位於桃園市新屋區的倉庫內操作起重機，吊運長400公分、寬244.5公分、厚1.4公分，重約1公噸的鐵片時，因該起重機未設有防止吊舉中所吊物體脫落裝置，下方也無人員阻絕設備或措施，導致鐵片於吊運過程中滑落墜地而擊中人在下方的張男，經同事發現立即送醫急救；但張男因背部遭鐵片重擊造成肌肉組織撕裂傷、脊椎及肋骨多處骨折造成大量出血，經搶救仍告不治。張男妻子獲悉丈夫死訊悲痛不已，對雇主提告。

檢方調查認為，吳姓父子涉嫌違反職業安全衛生法相關安全規定，張男工作時全無相關防制工安事故安全設備及措施，導致死亡職業災害發生，同時觸犯刑法過失致死罪，近日偵結將雇主吳姓父子提起公訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法