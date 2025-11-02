為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    大膽色男竟跑到郵局偷拍女子裙底風光 法官判4月徒刑

    2025/11/02 15:06 記者吳昇儒／台北報導
    台北地院近日審結，認定潘男觸犯妨害性隱私及不實性影像罪，判處4月徒刑，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    台北地院近日審結，認定潘男觸犯妨害性隱私及不實性影像罪，判處4月徒刑，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    男子潘睿煬去年9月10日下午前往新北市某郵局時，見一名洽公女子穿著短裙，心生歹意，拿起密錄器往其裙底拍攝。被害女子發現潘男靠自己很近，定睛一看對方竟在偷拍，趕緊大呼求援。警方事後揪出潘男，找出更多被害人影像，將他送辦。台北地院近日審結，認定潘男觸犯妨害性隱私及不實性影像罪，判處4月徒刑，得易科罰金。

    檢警調查，潘男於案發時，趁著被害女子洽公之際，把隨身攜帶的密錄器，放到對方裙底藉此偷拍。所幸被害人機警發現，大聲呼救，潘男則逃離現場。

    警方事後循線尋獲潘男，並查扣其手機，發現裡面藏有多位不知名被害人的裙底風光及私密影像，將他移送法辦。檢察官偵訊後，依法提起公訴。

    法官審理後認為，潘男為滿足私慾，竟趁被害女子洽公時偷拍其裙底性影像，侵害其身體隱私部位，且未與當事人洽談和解，也未獲原諒；考量他犯後坦承犯行等情狀，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

