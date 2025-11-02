卡式爐燒床墊！花蓮吉安學生套房竄濃煙 女租客疑縱火送辦

花蓮縣建國路二段一處出租套房上月底發生火警，火勢從二樓房間冒出，女租客被懷疑縱火遭警方法辦。（警方提供）

花蓮縣吉安鄉建國路二段1處出租套房上月底發生火警，火勢從二樓房間冒出，濃煙直竄三、四樓，住戶多數是大學生，所幸消防隊很快就控制火勢、沒有人員傷亡。不過調查起火原因時，現場有卡式瓦斯爐燒床墊跡象，警方約談50歲蒲姓女租客，懷疑縱火，依刑法縱火罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

吉安警分局今指出，上月21日上午11點多，建國路二段1處出租套房發生火警，員警獲報立即趕赴現場，到場時發現濃煙自屋內二樓套房竄出，立即持滅火器協助控制火勢，事後會同消防人員進行調查，發現起火點疑為套房內床墊位置，經現場蒐證與勘驗，認為有縱火嫌疑，依縱火現行犯將承租的蒲姓女子逮捕；詳細起火原因與縱火動機仍待進一步調查釐清。

請繼續往下閱讀...

據了解，這棟住宅二、三、四樓全是出租套房，租客多是大學生，去年蒲姓女子從西部到花蓮，稱自己從事護理工作，來找工作，今年3月後就沒有繳交房租，言行上也有些怪異，7月間曾請警方介入協調，但仍繼續居住沒有搬走；起火當天，蒲女疑似使用卡式爐引燃床墊，之後被發現在屋內全身沾滿灰燼、衣物被燒焦，表情呆滯。

所幸火勢集中於該出租套房內，未延燒其他樓層，吉安分局呼籲，民眾務必重視居家安全，切勿從事任何可能危及公共安全之行為；若發現可疑情事，請立即通報警方或消防單位，共同維護社區安全、預防災害發生。

火勢集中於該出租套房內，未延燒其他樓層。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法