清晨驚見男在路旁拖行醉女遭疑撿屍 報警才知虛驚一場

警方協助夫妻2人安全返家。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市警二分局八斗子分駐所昨日清晨4時許接獲民眾報案指出，位於八斗街路旁，有1名男子拖行1名酒醉的女子，擔心是要「撿屍」請警方派員前往查看。員警獲報後迅速到場，發現1對男女全身酒氣，女子已無意識，盤查後發現，2人為夫妻，因酒後妻子爛醉，丈夫也不勝酒力，只好用拖的方式把太太拉回家，虛驚一場。

警員趙耀東、邱宜庭獲報後立即趕赴現場，發現2人散發酒氣，54歲的林姓女子癱軟在地，隨即詢問在場男子身分。

請繼續往下閱讀...

56歲辜男表示，躺在地上的女子是自己太太，2人酒後要回家時，才發現妻子已經爛醉，因自己也喝醉了，無法將妻子扶起，只好用拖的把人帶回家，沒想到驚動警方，真的非常抱歉。

警方確認2人身分無誤之後，擔心2人在外發生意外，協助辜男將其妻子送回家中休息。

分局長童寶賢呼籲，飲酒應適量以免發生危險，倘遇民眾路倒需協助時，請撥打110報案或119救護專線，通報警消人員到場協助，並可於現場擺放顯眼標誌，避免往來車輛未察覺而發生意外。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方協助夫妻2人安全返家。（記者吳昇儒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法