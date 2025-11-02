為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    清晨驚見男在路旁拖行醉女遭疑撿屍 報警才知虛驚一場

    2025/11/02 15:21 記者吳昇儒／基隆報導
    警方協助夫妻2人安全返家。（記者吳昇儒翻攝）

    警方協助夫妻2人安全返家。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警二分局八斗子分駐所昨日清晨4時許接獲民眾報案指出，位於八斗街路旁，有1名男子拖行1名酒醉的女子，擔心是要「撿屍」請警方派員前往查看。員警獲報後迅速到場，發現1對男女全身酒氣，女子已無意識，盤查後發現，2人為夫妻，因酒後妻子爛醉，丈夫也不勝酒力，只好用拖的方式把太太拉回家，虛驚一場。

    警員趙耀東、邱宜庭獲報後立即趕赴現場，發現2人散發酒氣，54歲的林姓女子癱軟在地，隨即詢問在場男子身分。

    56歲辜男表示，躺在地上的女子是自己太太，2人酒後要回家時，才發現妻子已經爛醉，因自己也喝醉了，無法將妻子扶起，只好用拖的把人帶回家，沒想到驚動警方，真的非常抱歉。

    警方確認2人身分無誤之後，擔心2人在外發生意外，協助辜男將其妻子送回家中休息。

    分局長童寶賢呼籲，飲酒應適量以免發生危險，倘遇民眾路倒需協助時，請撥打110報案或119救護專線，通報警消人員到場協助，並可於現場擺放顯眼標誌，避免往來車輛未察覺而發生意外。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方協助夫妻2人安全返家。（記者吳昇儒翻攝）

    警方協助夫妻2人安全返家。（記者吳昇儒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播