小心！LINE加好友想追回被騙款項 反被2次詐騙

歹徒要求被害人支付追回被騙款項的處理費。（記者姚岳宏翻攝）

一般民眾遭詐團騙走錢，被騙後都想方設法盡快追回錢彌補損失，卻有詐騙集團利用民眾慌張著急心理，謊稱只要付一點「手續費、處理費」，就可幫忙追回款項，卻在收款後立即失聯，甚至還被騙走提款卡，成為警示帳戶詐團共犯。

刑事警察局指出，中部1位顏姓男子上月26日於LINE上以「交往結婚為前提」認識1名「陳錦蓉（詐騙集團化名）」，對方噓寒問暖一段時間，她稱之前也有被詐騙經驗，是靠1名「叔叔」處理並追回款項，並介紹顏男與這名「叔叔」加LINE好友。

請繼續往下閱讀...

沒多久，這名「叔叔」向顏男謊稱已經查到被騙款項流向，但要求需支付追回被騙款項的處理費，顏男信以為真，為追回其先前也遭詐騙款項，陸續匯款新台幣共12萬5000元到指定帳戶內，事後對方要求民眾寄提款卡，並稱會將之前匯款款項扣除相關手續費後返還，報案人不疑有他，寄出5張提款卡後，經銀行通知帳戶遭警示，才察覺有異，驚覺被騙。

刑事局呼籲，民眾被詐騙後應冷靜，並選擇正規官方管道提出詐欺刑事、民事告訴，以免被詐騙集團利用被騙第2次；另若遇有「與檢警關係很好，可以將被騙案件「插隊」處理、銀行人員可將匯款紀錄消除、假冒律師或代辦公司協助追回款項、透過駭客技術或特殊管道追回款項」的特徵就是詐騙。

警方說，有任何疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線查證，不要依賴單一訊息或簡訊指示行動，若要尋求律師協助，務必上網查詢「法務部律師查詢系統」，確認律師身分，避免找到假律師，以保護個人財務安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

對方煞有其事的謊稱已經查到被騙款項流向。（記者姚岳宏翻攝）

假網友謊稱能幫助彭男追回騙款項。（記者姚岳宏翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法