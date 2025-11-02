桃園男赴美攻讀碩士卻人間蒸發25年 老母含淚聲請死亡宣告獲准

桃園市李姓男子1999年28歲時赴美留學攻讀碩士，卻自此失聯、人間蒸發，老母無奈向桃園地院聲請死亡宣告，經法官調查裁准。（記者余瑞仁攝）

桃園市1名李姓男子於1999年28歲時出境前往美國攻讀碩士，卻自此與家人失聯、人間蒸發，家屬報警協尋並透過各種管道尋人無果，失蹤至今已逾25年來李男母親時刻思念愛子，一頭青絲變成白髮，無奈向桃園地院家事法庭聲請死亡宣告，近日獲法院裁定宣告死亡。

判決指出，失蹤人失蹤滿7年後，法院得因利害關係人或檢察官之聲請，為死亡之宣告；失蹤人為80歲以上者，得於失蹤滿3年後，為死亡之宣告。李男於1999年5月29日出境赴美攻讀碩士，卻自此失去聯絡，家人多方管道試圖找尋無果，至今已逾25年仍生死成謎；時隔25年後，李男老母含淚向桃園地院聲請死亡宣告。

家事法庭經向內政部移民署查詢李男的入出境資料，查出李男自1999年出境後，迄今未再入境，且其勞保、健保、所得和財產資料也均無任何活動紀錄，同時也沒有刑案或服刑的紀錄。法院並依程序於今年1月20日公告、2月6日登報催告，催告期間7個月屆滿後，仍無當事人或其他人陳報李男生存消息。

法官綜合家屬提供的戶籍謄本及警方受理案件紀錄等證據，足認李男已經失蹤超過法定宣告死亡年限，依法可宣告死亡，因此依規定推定李男於失蹤滿7年當日，即2006年5月29日中午12時為死亡之時，裁定准予宣告死亡。

