為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    桃園男赴美攻讀碩士卻人間蒸發25年 老母含淚聲請死亡宣告獲准

    2025/11/02 15:04 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市李姓男子1999年28歲時赴美留學攻讀碩士，卻自此失聯、人間蒸發，老母無奈向桃園地院聲請死亡宣告，經法官調查裁准。（記者余瑞仁攝）

    桃園市李姓男子1999年28歲時赴美留學攻讀碩士，卻自此失聯、人間蒸發，老母無奈向桃園地院聲請死亡宣告，經法官調查裁准。（記者余瑞仁攝）

    桃園市1名李姓男子於1999年28歲時出境前往美國攻讀碩士，卻自此與家人失聯、人間蒸發，家屬報警協尋並透過各種管道尋人無果，失蹤至今已逾25年來李男母親時刻思念愛子，一頭青絲變成白髮，無奈向桃園地院家事法庭聲請死亡宣告，近日獲法院裁定宣告死亡。

    判決指出，失蹤人失蹤滿7年後，法院得因利害關係人或檢察官之聲請，為死亡之宣告；失蹤人為80歲以上者，得於失蹤滿3年後，為死亡之宣告。李男於1999年5月29日出境赴美攻讀碩士，卻自此失去聯絡，家人多方管道試圖找尋無果，至今已逾25年仍生死成謎；時隔25年後，李男老母含淚向桃園地院聲請死亡宣告。

    家事法庭經向內政部移民署查詢李男的入出境資料，查出李男自1999年出境後，迄今未再入境，且其勞保、健保、所得和財產資料也均無任何活動紀錄，同時也沒有刑案或服刑的紀錄。法院並依程序於今年1月20日公告、2月6日登報催告，催告期間7個月屆滿後，仍無當事人或其他人陳報李男生存消息。

    法官綜合家屬提供的戶籍謄本及警方受理案件紀錄等證據，足認李男已經失蹤超過法定宣告死亡年限，依法可宣告死亡，因此依規定推定李男於失蹤滿7年當日，即2006年5月29日中午12時為死亡之時，裁定准予宣告死亡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播