突下令「禁調假、重排班」引基層反彈 台中消防局說話了

台中市消防局上月底一紙命令宣布禁止調假，且本月班表需要重排，引發基層反彈，有人說早規畫出國行程，造成旅費損失，也有人說被迫取消家庭聚會，消防局對此解釋說，基於勤務高風險、高強度，為避免消防員因私下調假導致連續上班過久過勞，影響專注力及健康因應，會繼續溝通和協調。

1名消防員家屬說，先生原本安排好11月1日陪父母一年一度的旅遊，卻被迫取消，損失3萬元，原定參加大哥婚禮，也因此無法出席，她氣憤表示：「一篇網路貼文就改變政策，沒有調查、沒有討論，也沒聽基層聲音，一紙命令就改變了上百個家庭的生活。」

據了解，這項突如其來的政策變動，可能源於網路社群1則貼文，該貼文顯示消防員1週上班6天、每天工作24小時，疲憊不堪，導致局方決定禁止調假，但消防員家屬進一步指出，消防工作性質特殊，每天都有最低人力需求，可請假人數有限，若遇到緊急事務，調假是必要彈性措施。

消防局指出，若容許調休，一定會衍生同仁連續上班超過2天的規定，基於消防勤務性質特殊，救災救護工作屬於高強度工作性質，隨時須因應各類突發狀況，為顧及同仁健康，目前採「勤二休二」制度，避免同仁長時間連續值勤，導致專注力下降、增加救災安全風險，或因體力負荷過重而影響自身健康，若同仁需較多日休息可請休假或補休，確保勤務穩定及人員身心健康權。

