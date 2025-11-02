清洗北投溫泉蓄水池吸入過量硫化氫 2名工人不幸死亡

消防員到場架設排風設備。（記者王冠仁翻攝）

54歲謝姓男子與42歲雲姓女子，兩人是台北市某清潔公司的清潔工人，今天早上到台北市北投區某溫泉飯店進行溫泉蓄水池清洗作業，期間疑因通風不良，兩人吸入過量的硫化氫氣體，雙雙失去意識後倒地；消防員獲報後趕到現場將兩人救出送醫，兩人搶救後仍不幸死亡。

台北市消防局今天早上10時49分接獲報案，指北投區某溫泉飯店的蓄水池有兩名清潔工人昏倒，救護人員趕抵時，男女兩名工人已經沒有呼吸心跳。

消防人員當場監測硫化氫數值超過200ppm，擔心貿然進入恐生危險，先架設排風設備，等室內的硫化氫數值降至85ppm時，再背起氧氣瓶入內搜救，將兩人送醫救治。

警方說，謝男與雲女送醫搶救無效，分別於今天下午1時4分與1時15分宣告不治，全案報請刑事相驗，並通報台北市政府勞動檢查處勘查採證，釐清事故原因。

消防局官員指出，硫化氫是無色、但有臭雞蛋味道的有毒氣體，在自然界中常見於火山氣體、溫泉，人體若暴露在低濃度的硫化氫氣體中，會刺激眼睛、鼻子與喉嚨，若硫化氫濃度過高，人體會出現呼吸停滯、失去意識等情況，秋冬季節泡溫泉時要注意通風良好。

