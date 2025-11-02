台南10月數件大車死亡車禍 3分局警3天取締112件違規

台南市三分局警方從10月30日到11月1日一連三天強力取締混凝土車等大型車輛涉及違規。（民眾提供）

有鑑於台南市10月間發生數起大型車A1類（有人死亡）的交通事故，為保障用路人行車安全，台南市警局三分局於10月30日至11月1日連續3日，針對往來安南區轄內4大工業區的主要幹道及聯外橋樑，加強大型車重點違規取締行動。此次專案共取締各類違規112件，較去年同期13件大幅增加99件，顯示警方持續強化執法決心，防範事故再發生。

南市警三分局表示，大型車與砂石車一旦違規，對用路安全威脅極大。為此，三分局從今（2025）年1月至10月持續推動大型車執法專案，依據交通事故熱點分析，針對大型車常見高風險違規（如超載、超速、闖紅燈、違規停車、喝酒後駕駛、未申請路權行駛、轉彎未依規定及未裝設行車視野輔助系統等）加強取締。

針對大型車違規執法，三分局警方統計今年1至10月共取締705件，較去年同期575件增加130件；同期大型車事故發生39件，較去年同期50件減少11件，降幅達22%，有具體防制車禍事故成效。

南市警三分局強調，會持續不定期取締大型車違規勤務，守護民眾行的安全，同時呼籲駕駛人自律守法，行車不超速、不搶快、不違規；也提醒用路人注意大型車視野死角與內輪差，勿與大型車爭道或進入大車駕駛的視野盲區，保持安全距離。行人通行路口時也應先退至人行道位置，避免人進入大車的內輪差範圍，共同防範車禍不幸事故發生。

台南市三分局警方從10月30日到11月1日一連三天強力取締混凝土車等大型車輛涉及違規。（民眾提供）

