為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南10月數件大車死亡車禍 3分局警3天取締112件違規

    2025/11/02 14:25 記者王俊忠／台南報導
    台南市三分局警方從10月30日到11月1日一連三天強力取締混凝土車等大型車輛涉及違規。（民眾提供）

    台南市三分局警方從10月30日到11月1日一連三天強力取締混凝土車等大型車輛涉及違規。（民眾提供）

    有鑑於台南市10月間發生數起大型車A1類（有人死亡）的交通事故，為保障用路人行車安全，台南市警局三分局於10月30日至11月1日連續3日，針對往來安南區轄內4大工業區的主要幹道及聯外橋樑，加強大型車重點違規取締行動。此次專案共取締各類違規112件，較去年同期13件大幅增加99件，顯示警方持續強化執法決心，防範事故再發生。

    南市警三分局表示，大型車與砂石車一旦違規，對用路安全威脅極大。為此，三分局從今（2025）年1月至10月持續推動大型車執法專案，依據交通事故熱點分析，針對大型車常見高風險違規（如超載、超速、闖紅燈、違規停車、喝酒後駕駛、未申請路權行駛、轉彎未依規定及未裝設行車視野輔助系統等）加強取締。

    針對大型車違規執法，三分局警方統計今年1至10月共取締705件，較去年同期575件增加130件；同期大型車事故發生39件，較去年同期50件減少11件，降幅達22%，有具體防制車禍事故成效。

    南市警三分局強調，會持續不定期取締大型車違規勤務，守護民眾行的安全，同時呼籲駕駛人自律守法，行車不超速、不搶快、不違規；也提醒用路人注意大型車視野死角與內輪差，勿與大型車爭道或進入大車駕駛的視野盲區，保持安全距離。行人通行路口時也應先退至人行道位置，避免人進入大車的內輪差範圍，共同防範車禍不幸事故發生。

    台南市三分局警方從10月30日到11月1日一連三天強力取締混凝土車等大型車輛涉及違規。（民眾提供）

    台南市三分局警方從10月30日到11月1日一連三天強力取締混凝土車等大型車輛涉及違規。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播