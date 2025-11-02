為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    里港警清晨強力取締砂石車 10月起已開單70件違規

    2025/11/02 13:30 記者葉永騫／屏東報導
    里港警方加強取締砂石車違規（里港警分局提供）

    里港警分局10月以來陸續接獲民眾反映，部分砂石車駕駛人為了規避警方的執法取締，心存僥倖，常於深夜至清晨時段行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段等違規情事，嚴重影響了沿線居民的作息安寧，也對晨起運動民眾的交通安全構成嚴重威脅，為此，里港警分局隨即調整勤務時段，於清晨4時至8時統合警力至少8名，執行定點攔查、機動巡邏及測速照相勤務，迄今累積取締超速、不依標誌標線行駛等違規70件，並有效減少砂石車清晨行駛違規情事。

    里港警分局自9月起多次向轄內的砂石業者及司機進行柔性宣導，針對熱時段、熱區以定點攔查搭配「活動地磅」、「移動測照」等科技設備強力稽查取締，統計從9月迄今，共計取締包括不依標誌標線號誌指示行駛（含禁行路段）、超速等砂石車違規360件，其中有70件是因應民眾陳情，里港警近期於清晨4時至8時動員警力所取締，希望維護民眾安寧及晨起運動民眾安全。

    分局長邱逸樵說明，自9月起因砂石車受傷交通事故發生9件，較去年同期13件減少4件，呼籲砂石車駕駛人，務必遵守交通法規，警方將持續滾動式調整勤務地點與時段，以維護交通安全，確保民眾安心生活、平安通行。

    警方加強清晨時段取締違規砂石車。（里港警分局提供）

