    對面透天住宅大量濃煙飄出 加油站員工嚇壞立刻通報無釀災

    2025/11/02 14:20 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化花壇彰員路傳出住宅火災，火舌從二樓竄出。（民眾提供）

    彰化縣花壇鄉彰員路今天（2日）傳出透天住宅火災，大量濃煙飄出嚇壞了對面的加油站員工，馬上通報鄰居，民眾才驚覺透天厝起火了，所幸當時屋內沒有人，消防到場迅速滅火，起火原因調查中。

    第一消防大隊表示，這起火災發生在今天上午11時許，地點在花壇鄉彰員路一段的3樓透天民宅，立即出動各式消防車7輛、救護車1輛，消防人員19名到場，現場由東區消防分隊分隊長林聖偉負責指揮，馬上佈水線搶救，屋內沒有人員受困，也沒有危險物品，立即撲滅火勢。

    這起火災發生時，當時住戶都不在屋內，而是在透天厝旁的平房內，當大量濃煙冒出時，還是對面的加油站有人看到，馬上通報住戶「失火了」，住戶馬上打119報案，起火點是2樓前面的房間，懷疑是電線關係，真正原因仍待調查。

    彰化花壇彰員路傳出住宅火災，所幸無人受困與傷亡。（民眾提供）

    彰化花壇彰員路傳出住宅火災，火舌從二樓竄出。（民眾提供）

