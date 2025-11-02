為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    斗南夜市驚見色狼！多人控遭襲胸摸臀 中年男落網

    2025/11/02 13:27
    斗南夜市出現1名男子常利用人潮眾多之際，對多名女子襲胸摸臀，警方已將他逮捕到案。（圖擷取臉書社團斗南人（讚）出來）

    斗南夜市出現1名男子常利用人潮眾多之際，對多名女子襲胸摸臀，警方已將他逮捕到案。（圖擷取臉書社團斗南人（讚）出來）

    雲林斗南驚傳襲胸、摸臀色狼，昨（1）日有民眾在臉書社團貼文，指控自己家人在斗南夜市被一名男子襲胸摸臀，要當地民眾多加留意。想不到貼文一出也引來大批受害者留言要大家注意。斗南警分局表示，已經該名男子逮捕，依性騷擾防治法，移送雲林地檢偵辦。

    民眾在臉書社團「斗南人（讚）出來」貼文指出，爸媽帶著家人去斗南夜市，本來是開心逛夜市，卻發生了一件非常讓人憤怒又難過的事，在人潮擁擠的攤位間，遭遇到疑似性騷擾的行為，當下大家嚇壞了，上次是襲擊臀部，這次是胸部，那個人是一位老杯杯頭禿禿的他，會以不經意的方式作出讓人不舒服的行為，犯行得逞後會趁人潮中離開。

    貼文者提醒所有家長，真的要特別留意家人安全、保持警覺，性騷擾無論對象年齡大小、性別如何，都不應被忽視或容忍，希望警方能加強夜市巡查，避免類似的事情再度發生。

    貼文一出，引起不少當地民眾回應，有人留言「我是當事人之一，正在警察局做筆錄中，會提告」、「今天也被他襲擊臀部，感覺是裝做不經意用手不小心撞到，後面還聽到他還襲擊小孩，真的太可惡！」。

    斗南警分局表示，已將該名中年男子逮捕到案，詢後依性騷擾防治法，移送雲林地檢偵辦。

