    社會

    台中警界命理師八卦算「詐運」 意外化解違規婦破財劫數

    2025/11/02 13:07 記者許國楨／台中報導
    台中員警化身命理師八卦算「詐運」。（圖由警方提供）

    台中員警化身命理師八卦算「詐運」。（圖由警方提供）

    「妳最近是不是被沖到？」一句半開玩笑的算命口吻，竟成了最靈驗的防詐金句！台中市第四分局1日在知名賣場舉辦別開生面的創意反詐活動，以命理為主題打造「你命中藏著什麼詐？」互動攤位，員警搖身一變成「警界命理師」，用八卦陣講解八大詐騙迷思，現場人潮擠爆、笑聲不斷。

    攤位以「乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌」八卦象徵不同詐騙陷阱，從高報酬投資、愛情陷阱，到假客服、假租屋、網購釣魚無一遺漏。民眾只要抽出自己的「詐運卦象」，就能獲得「命理師解卦」式防詐建議，許多民眾笑著直呼：「比看星座還準，警察算命真的神！」

    就在活動熱鬧進行同時，大墩派出所女警林俞秀也在街頭「實戰解卦」，她巡經五權西路與大墩路口時，見1名婦人騎車橫衝直撞，未依規定兩段式左轉上前攔查，未料婦人停車後神情慌張，不斷翻找證件並急喊「我趕時間！」

    林員察覺異狀關心詢問後得知，婦人稱其「外國朋友」攜帶黃金來台遭海關攔下，急需她前往銀行匯款「保釋金」解困，林員立即判斷為典型的詐騙手法，不斷耐心勸說，婦人聽完終於恍然大悟，慶幸警察及時點醒，這場陰錯陽差的攔查，成功保住她的積蓄。

    第四分局表示，詐騙花樣百出，警方除了緝詐，也將持續用創意行動深入社區宣導，「行大運要靠努力，遇詐騙切莫貪利」，若接獲可疑訊息或要求匯款、購買禮物卡等情形，務必撥打165反詐騙專線或向就近派出所查證，共同守護財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    攤位以「乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌」八卦象徵不同詐騙陷阱。（圖由警方提供）

    攤位以「乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌」八卦象徵不同詐騙陷阱。（圖由警方提供）

    員警意外攔到險些遇詐的婦人。（圖由警方提供）

    員警意外攔到險些遇詐的婦人。（圖由警方提供）

