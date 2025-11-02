為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「硬」不起來！運將2度偕少女泡湯 「這樣做」算性交得逞判4年

    2025/11/02 13:18 記者黃明堂／台東報導
    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    呂姓遊覽車司機兩度帶未滿16歲少女到溫泉渡假村開房間泡湯，否認性交，不過，少女證稱，他欲以性器強插，但「硬不起來」，僅「在洞口摩擦」，檢察官以強制性交未遂提起公訴，但台東地方法院認為已達性交既遂，2罪各判2年6月，合併執行4年，呂某提上訴，被花蓮高分院二審駁回。

    判決書指出，呂男於111年底駕車搭載少女到溫泉渡假村，在私人湯屋內，徒手撫摸女大腿、親吻耳朵、胸部、性器等處，並試圖以陰莖插入陰道內而持續以陰莖碰觸陰道口性交得逞。隔年初又載她到同處進行同樣行為，經少女之母帶她提告，檢察官起訴。

    呂男不否認帶少女一同進入私人湯屋內，但矢口否認有對少女為合意性交之犯行，並辯稱第一次時兩個人都穿浴袍泡湯，第2次時只有他一個人泡，少女一直穿衣服在床上玩手機。但少女證稱跟他一起泡溫泉，泡湯時他摸她的大腿，從溫泉出來，「他就亂親，從耳朵、胸部往下親到私密處，他就一直舔我的下面，之後他把那根要進來但進不去，他就試多次，就不試了」，第2次也是一樣狀況。

    檢察官以呂男性器未成功插入，而且2次呂男各給少女3千及5千元，因此依性交未遂及對價性交易罪起訴，但法官認為性器磨擦即屬既遂，且呂男及少女均否認對價交易，因此依對14歲未滿16歲女子為性交罪判刑。

