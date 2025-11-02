2千餘戶水表亂抄害水公司短收 法官判委外公司得賠差價

基隆地院近日審結，判處雅光精密公司需賠償台水公司損失，全案仍可上訴。（記者吳昇儒攝）

雅光精密有限公司承攬台灣自來水公司2021年度瑞芳所委外抄表勞務契約，但台水公司卻發現該公司員工抄表指針數登錄有異，且頻頻接到客訴。追查發現後異狀，有2565戶水表未依規定抄寫，共損失27萬餘元，便對雅光精密公司提告，並求償。基隆地院近日審結，判處雅光精密公司需賠償台水公司損失，全案仍可上訴。

台水公司調查發現，該公司派遣的李姓抄表員未確實抄表，更回報虛偽不實度數，曾造成172名用戶度數錯誤情形。事後全面清查發現，另有2565名用戶也出現異狀。

最終只能依消費性用水服務契約約定，以用戶近1年最低用水量區段單價，重新核算需繳交水費，故向承攬公司求償27萬4549元，扣除原6萬元履約保證金後，要求對造賠償21萬4549元；另因該公司行為，導致台水公司形象受損，要求賠償50萬元。

承攬公司則稱，台水僅憑172用戶情形臆測2565用戶都是被告抄表錯誤，導致收費異常，未舉證該責任應由自己公司負擔；且未如實抄表可能高報或低報，溢收、短收均有可能，故台水公司主張賠償27萬4549元，並無理由。

而台水公司單方面創設、推估金額，無法提出計算依據及因果關係，未盡舉證責任；且公司承攬該勞務，常被扣款，最終仍需自付6萬餘元虧損。

法官認為，承攬公司聘請李姓員工未確實查找水表，任意填載虛偽不實度數屬實，同地區2565用戶抄表指針數登錄異常，可推斷是李男以相同手法造成，導致台水公司未能正確收取水費所生損害，應負損害賠償責任。

法官指出，台水公司以平均用水量推估損失，費用較其他推估方式低，堪認最有利於被告，求償尚屬合理，應予准許。故判處雅光精密公司，需賠償21萬4549元。

另台水公司雖因受承攬公司影響，造成民眾出現有負面觀感，但因台水為獨占事業，民眾縱有負面觀感仍得繼續與其締結用水契約，無損公司營業利益，財產上未有損害，故認定該部分求償無理由。

