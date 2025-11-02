為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    與人夫出現「互餵、很飽」對話 人妻遭控出軌

    2025/11/02 13:22 記者蔡彰盛／新竹報導
    與人夫出現「互餵、很飽」對話，人妻遭控出軌。（情境照）

    與人夫出現「互餵、很飽」對話，人妻遭控出軌。（情境照）

    結婚37年的新竹呂女發現老公與蘇女一起看夜景還互餵水果，下雨天老公還冒雨買豆花到蘇女家共食，2人還暢遊北海岸與基隆廟口夜市，呂女憤而提告要求蘇女賠償侵害配偶權30萬元，新竹地院審理後認為呂女沒有提出證據證明2人有姦情，駁回全案。

    結婚37年、去年調解離婚的呂女說，去年9月先生張男開車載蘇女到新竹縣湖口鄉景觀餐廳，賞夜景並互餵水果、情話綿綿，張男「你餵我我很高興，我很飽你趕快吃」、「真的要把你餵到比較胖一點，因為你都不吃」、「你太瘦了，要把你養胖一點。」

    事後下雨天張男仍專程開車送豆花給蘇女，並進入蘇女住處獨處。2人又到北海岸、基隆廟口出遊直至深夜。呂女憤而向蘇女求償30萬元。

    蘇女不否認與張男相約唱歌、吃飯、出遊、接送，及知悉張男為有配偶之人，否認逾越一般朋友交往分際而達侵害原告配偶權程度。表示與張男為小學同學，相識已數十年，偶爾相約唱歌、吃飯、出遊，2人間並無男女之情，張男亦與她老公熟識。

    法官認為，張男所說「你餵我我很高興，我很飽你趕快吃」，因無影像佐證，無法排除蘇女係拿水果請張品嚐，但張以很飽為由拒絕。

    至於「真的要把你餵到比較胖一點」、「要把你養胖一點」，考量2人為小學同學，認識已數十年，言談氛圍較為輕鬆，可以拿身材胖瘦作為話題，亦未涉及性暗示等內容，縱談話內容讓呂女聽起來不快，亦無法僅憑該話語即認定2人有不當交往關係。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播