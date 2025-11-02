與人夫出現「互餵、很飽」對話，人妻遭控出軌。（情境照）

結婚37年的新竹呂女發現老公與蘇女一起看夜景還互餵水果，下雨天老公還冒雨買豆花到蘇女家共食，2人還暢遊北海岸與基隆廟口夜市，呂女憤而提告要求蘇女賠償侵害配偶權30萬元，新竹地院審理後認為呂女沒有提出證據證明2人有姦情，駁回全案。

結婚37年、去年調解離婚的呂女說，去年9月先生張男開車載蘇女到新竹縣湖口鄉景觀餐廳，賞夜景並互餵水果、情話綿綿，張男「你餵我我很高興，我很飽你趕快吃」、「真的要把你餵到比較胖一點，因為你都不吃」、「你太瘦了，要把你養胖一點。」

請繼續往下閱讀...

事後下雨天張男仍專程開車送豆花給蘇女，並進入蘇女住處獨處。2人又到北海岸、基隆廟口出遊直至深夜。呂女憤而向蘇女求償30萬元。

蘇女不否認與張男相約唱歌、吃飯、出遊、接送，及知悉張男為有配偶之人，否認逾越一般朋友交往分際而達侵害原告配偶權程度。表示與張男為小學同學，相識已數十年，偶爾相約唱歌、吃飯、出遊，2人間並無男女之情，張男亦與她老公熟識。

法官認為，張男所說「你餵我我很高興，我很飽你趕快吃」，因無影像佐證，無法排除蘇女係拿水果請張品嚐，但張以很飽為由拒絕。

至於「真的要把你餵到比較胖一點」、「要把你養胖一點」，考量2人為小學同學，認識已數十年，言談氛圍較為輕鬆，可以拿身材胖瘦作為話題，亦未涉及性暗示等內容，縱談話內容讓呂女聽起來不快，亦無法僅憑該話語即認定2人有不當交往關係。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法