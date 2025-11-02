台中毒犯囚妙齡女「鬼剃頭」凌虐 強灌20包毒咖啡僅兌500cc水逼吞下

張姓毒犯囚禁羅女「鬼剃頭」凌虐。（警方提供）

台中驚傳駭人「拘禁剃髮案」！張姓毒犯為區區2萬元債務，夥同兩名女性友人，將一頭長髮的25歲羅姓女子囚禁摩鐵「鬼剃頭」，還把多達20包毒咖啡粉摻進僅500cc白開水中，逼她一口氣喝下，手段殘忍，警方獲報循線強勢攻堅逮捕，全案也在近日經檢方偵結起訴。

台中市刑大偵二隊長陳宗凱今天說明案情指出，綽號「饅頭」的27歲張姓毒販，與兩名女性友人與羅女間有約2萬元債務糾紛，竟強行拘禁羅女，期間張男持刀強行剃去羅女頭髮，滿地黑髮與羅女淚流驚恐的畫面，讓人看得怵目驚心，此外，張男還拿出毒咖啡強迫羅女飲用，原本一包毒咖啡原應兌入約300cc開水，但張男竟一次將20包毒咖啡混入僅500cc白開水中，逼她一口氣喝下，手段惡劣殘忍。

而這起案件是警方查緝毒品時意外挖出的「案外案」，該隊與烏日分局查扣手機後，發現多段羅女被拘禁強逼喝毒影片，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，查出張男長期寄居各大汽車旅館分裝毒品販售，還在短短5個月內更換2名女友，行蹤飄忽以規避檢警查緝。

專案人員歷經多日監控，今年5月間鎖定張男下塌旅館後，會同霹靂小組強勢攻堅，張男當下嚇得驚慌失措、束手就擒，現場查扣咖啡包57包、K他命6包、哈密瓜錠13公克、依托咪酯煙油5瓶、封口機一台、販毒所得2萬2千元與手機4支等贓證物，檢方複訊後除聲押張男獲准，全案也在近日偵結，依毒品及妨害自由罪等罪嫌提起公訴。

警方強勢攻堅逮捕張男。（警方提供）

警方查扣各式毒品等證物。（警方提供）

