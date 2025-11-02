為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南清晨連環撞車禍 瑪莎拉蒂撞1機車女騎士重創 駕駛肇逃影像曝

    2025/11/02 11:54 記者王俊忠／台南報導
    一輛瑪莎拉蒂轎車（圖右）在台南南區永成路三段連撞一輛機車與三輛停在路旁的小客車，造成機車女騎士傷重送醫。（民眾提供）

    一輛瑪莎拉蒂轎車（圖右）在台南南區永成路三段連撞一輛機車與三輛停在路旁的小客車，造成機車女騎士傷重送醫。（民眾提供）

    今天凌晨5點多，台南市南區永成路3段發生重大連環撞擊車禍，1輛瑪莎拉蒂轎車從永成路往北方向高速行駛，到事故地點撞上1輛行駛中的機車與路旁3輛停放的小客車，遭撞的機車女騎士受傷倒地不起，被救護車送醫，無生命危險；另瑪莎拉蒂車上1名年輕女乘客被警方攔下。涉肇事的瑪莎拉蒂駕駛趁隙逃離現場，警方循線追緝中。

    案發後有監視器影像曝光瑪莎拉蒂車在撞擊後連續轉了多圈後才停下的驚險畫面；還有涉肇事的瑪車男駕駛在闖禍後從附近巷子徒步逃離的影像。對此，警方強調仍在持續調查中。

    據了解，有網路社群po出圖文指出在台南南區永成路3段，於今天凌晨5點10多分發生重大車禍，1輛白色瑪莎拉蒂轎車高速衝撞1輛由林姓女子（48歲）騎乘的機車及停放在路旁的3輛小客車，機車被撞毀，林女倒地一度不起，現場車輛零件四散，瑪莎拉蒂的車體、車頭嚴重毀損，現場一片狼藉。

    涉肇事的瑪莎拉蒂駕駛在闖禍後撇下車內1名25歲的女乘客（輕傷）不管，疑在逃離後攔下計程車落跑。警方在現場找到這名25歲女乘客，面對警、消人員詢問，女乘客推說她喝醉酒了，不知道是誰載她。

    而一度倒地不起的林姓女機車騎士，全身多處擦傷，被消防局送醫治療，網路傳出林女命危。警方表示，林女被送醫治療後已無生命危險。

    對於瑪莎拉蒂駕駛涉肇事逃逸、是否有酒駕的問題？警方強調，正全力循線查證、追查肇逃駕駛的下落。

    一輛瑪莎拉蒂轎車在台南南區永成路三段連撞一輛機車與三輛停在路旁的小客車，造成機車女騎士傷重送醫。（民眾提供）

    一輛瑪莎拉蒂轎車在台南南區永成路三段連撞一輛機車與三輛停在路旁的小客車，造成機車女騎士傷重送醫。（民眾提供）

    一輛瑪莎拉蒂轎車在台南南區永成路三段連撞一輛機車與三輛停在路旁的小客車，造成機車女騎士傷重送醫。（民眾提供）

    一輛瑪莎拉蒂轎車在台南南區永成路三段連撞一輛機車與三輛停在路旁的小客車，造成機車女騎士傷重送醫。（民眾提供）

