撥打1999嗆對百貨公司櫃姐潑硫酸 法官認定公眾未生畏懼判無罪

台北地院審理後認為，黃女並未要求專線人員將內容轉達予眾，僅對特定同事發洩不滿，難認有主觀犯意，判處無罪。（記者吳昇儒攝）

原負責於遠東SOGO百貨清潔工作的黃姓女員工疑因不滿遭到霸凌，竟於今年1月15日撥打電話到「台北市1999市民專線」，揚言要對專櫃小姐一個個潑硫酸。承辦人員擔心出狀況，報警處理。檢察官則依恐嚇公眾罪將她起訴。台北地院審理後認為，黃女並未要求專線人員將內容轉達予眾，僅對特定同事發洩不滿，難認有主觀犯意，判處無罪。

檢警調查，黃姓女清潔工為某公司約聘人員，被派往遠東SOGO百貨負責清潔工作，但因與同事相處間有摩擦，於案發時打電話到1999專線，揚言要對專櫃小姐潑硫酸，被潑到的不要後悔等語。專線人員認為黃女行為已經危害公安，轉報110處理。

檢察官偵訊後，認為黃女揚言要對百貨公司內的專櫃小姐潑酸，已經涉犯恐嚇公眾罪，依法將她起訴。

法院審理期間，黃女宣稱，因為清潔公司其他同事偷走自己的私人物品及工作用品，反映給主管知悉，卻沒有解決問題，且懷疑專櫃員工聯合同事一起欺負自己，因心理壓力很大，才打電話給1999。

法官認為，黃女撥打1999接聽者為專線人員，並非向公眾傳達，客觀上不足以造成公眾因此心生畏懼；且黃女並未要求專線人員將其敘述內容達予公眾，其主觀並非使不特定人或特定公眾心生畏懼，僅是對特定同事發洩不滿情緒，故認為罪證不足，判處無罪。

