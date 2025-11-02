搶方向盤連撞7車扯出疑似毒品糾紛 警鎖定2毒蟲半年逮4次

警方查獲47歲張嫌及倪姓友人持有毒品。（記者陸運鋒翻攝）

台北市信義區松山路半年前發生2人互搶汽車方向盤，導致失控撞毀路邊7輛機車事件，警方將49歲張姓駕駛拘提到案，起獲多項毒品送辦，事後將2人列為鎖定對象，於半年內再逮捕遭通緝的張姓駕駛2次，另名47歲張姓男子1次，依毒品危害防制條例、通緝等罪將2名張嫌移送及解送歸案。

據了解，49歲張男與47歲張男都有毒品前科，均居住在新北汐止區，2人在20多年結識後交情甚篤，後因故決裂，只要遇上都會起爭執；而49歲張男為中古車商，名下有50幾輛汽車，時常更換代步車輛，但交了女友後，時常前往信義區松山路一帶，至於47歲張男則無業，但常跑到信義區福德街一帶訪友。

信義警分局調查，49歲張男今年5月16日駕車，行經台北市松山路時遇上47歲張男，雙方起口角拉扯方向盤後，導致汽車失控撞擊路邊7輛機車，警方獲報到場2人都已自行就醫，由於49歲張男始終未到案說明，但警方查出疑與毒品糾紛有關，於是在6月28日將49歲張男拘提到案，查獲依託咪酯、安非他命、愷他命等毒品。

由於2人時常出沒在北市信義區，又因撞車事件恐與毒品糾紛有關，因此信義警分局將2人列為重點查緝對象，而49歲張男9月21日從汐止前來找女友時，警方得知他於9月16被台北地院發布毒品通緝，上門查緝時，張嫌狂奔仍被逮還稱「我以為是仇家找上門」。

警方指出，專案小組掌握相關事證後，於9月底持搜索票，前往信義區福德街社宅大樓停車場，將47歲張男與倪姓友人逮捕，起獲海洛因4.5克、安非他命3克及喪屍煙彈2顆等毒品，警詢後移送台北地檢署偵辦。

此外，49歲張男又於10月9日被台北地檢署發布過失傷害通緝，因此警方於10月15日鎖定他又前來找女友，再度上門將其逮捕解送歸案。

