彰化塑膠射工廠火災 戶外廢棄物延燒到工廠外牆 幸無人傷亡

彰化縣和美鎮一家塑膠射出工廠傳出火災，空地的廢棄物起火燃燒波及工廠外牆。（民眾提供）

彰化縣和美鎮今天（12日）傳出塑膠射出工廠火災，堆放在工廠外空地的的廢棄物起火燃燒，冒出濃濃黑煙，火勢波及工廠的外牆與雨遮，經消防人員搶救，所幸沒有延燒到工廠內部，也沒有造成人員傷亡，起火原因仍待調查。

彰化縣第一消防大隊表示，這起火災發生在今天上午8時許，地點在和美鎮的西興路，出動各式消防車10輛、救護車1輛，消防人員19名前往搶救，由線西消防分隊分隊長張志豪負責指揮。

請繼續往下閱讀...

第一消防大隊指出，這起火災獲報到場時，發現工廠外的空地所堆放的廢棄物正在起火燃燒，也冒出大量黑煙，因為火勢猛烈，火焰在風力助長下，燒到廠房的外牆，消防人員立即出泡沫水線搶救，才避免延燒到工廠內部。而工廠面積約為2、300坪，燃燒面積約為15坪，所幸沒有人員受傷，起火原因調查中。

彰化縣和美鎮一家塑膠射出工廠傳出火災，空地的廢棄物起火，冒出濃煙。（民眾提供）

彰化縣和美鎮一家塑膠射出工廠傳出火災，空地的廢棄物起火燃燒波及工廠外牆。（民眾提供）

彰化縣和美鎮一家塑膠射出工廠傳出火災，空地的廢棄物起火燃燒波及工廠外牆。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法