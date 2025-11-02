為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰化塑膠射工廠火災 戶外廢棄物延燒到工廠外牆 幸無人傷亡

    2025/11/02 11:52 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣和美鎮一家塑膠射出工廠傳出火災，空地的廢棄物起火燃燒波及工廠外牆。（民眾提供）

    彰化縣和美鎮一家塑膠射出工廠傳出火災，空地的廢棄物起火燃燒波及工廠外牆。（民眾提供）

    彰化縣和美鎮今天（12日）傳出塑膠射出工廠火災，堆放在工廠外空地的的廢棄物起火燃燒，冒出濃濃黑煙，火勢波及工廠的外牆與雨遮，經消防人員搶救，所幸沒有延燒到工廠內部，也沒有造成人員傷亡，起火原因仍待調查。

    彰化縣第一消防大隊表示，這起火災發生在今天上午8時許，地點在和美鎮的西興路，出動各式消防車10輛、救護車1輛，消防人員19名前往搶救，由線西消防分隊分隊長張志豪負責指揮。

    第一消防大隊指出，這起火災獲報到場時，發現工廠外的空地所堆放的廢棄物正在起火燃燒，也冒出大量黑煙，因為火勢猛烈，火焰在風力助長下，燒到廠房的外牆，消防人員立即出泡沫水線搶救，才避免延燒到工廠內部。而工廠面積約為2、300坪，燃燒面積約為15坪，所幸沒有人員受傷，起火原因調查中。

    彰化縣和美鎮一家塑膠射出工廠傳出火災，空地的廢棄物起火，冒出濃煙。（民眾提供）

    彰化縣和美鎮一家塑膠射出工廠傳出火災，空地的廢棄物起火，冒出濃煙。（民眾提供）

    彰化縣和美鎮一家塑膠射出工廠傳出火災，空地的廢棄物起火燃燒波及工廠外牆。（民眾提供）

    彰化縣和美鎮一家塑膠射出工廠傳出火災，空地的廢棄物起火燃燒波及工廠外牆。（民眾提供）

    彰化縣和美鎮一家塑膠射出工廠傳出火災，空地的廢棄物起火燃燒波及工廠外牆。（民眾提供）

    彰化縣和美鎮一家塑膠射出工廠傳出火災，空地的廢棄物起火燃燒波及工廠外牆。（民眾提供）

    熱門推播