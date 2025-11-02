為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中壢鐵皮屋破推筒子賭場逮19賭客 66歲阿嬤級負責人落網

    2025/11/02 11:26 記者李容萍／桃園報導
    桃警破獲推筒子職業賭場逮19賭客和66歲阿嬤級負責人。（警方提供）

    桃警破獲推筒子職業賭場逮19賭客和66歲阿嬤級負責人。（警方提供）

    桃園市警察局督察室與中壢警分局在昨（1）日晚間持搜索票破獲一處隱藏在國立中央大學附近鐵皮屋內的職業推筒子賭場，現場逮捕66歲張姓阿嬤級負責人及19名賭客，共計20人，並查扣筒仔牌、骰子、下注夾、牌尺等賭具，以及逾22萬元的賭資現金。此舉展現警方打擊非法賭博的堅定決心，維護社會治安。

    警方調查，此賭場位於中壢區大享段一處無門牌號碼的鐵皮屋，隱密性高，估計已運作數月之久，桃園市警局督察室接獲線報後，立即展開多日蒐證行動，確認該處為職業賭場後，會同保安警察大隊發動突擊檢查。行動中，警方迅速控制現場，避免賭客逃脫，並全面蒐證。張姓負責人涉嫌提供場地、賭具，並抽取水錢獲利，賭客則多為附近居民或外地人士，透過口耳相傳吸引客源參與賭博。

    全案訊後，張姓負責人依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，19名賭客則依社會秩序維護法裁罰，每人可處3000元至9萬元不等的罰鍰。警方呼籲民眾，切勿參與非法賭博，以免觸法並損害自身權益。若發現可疑場所，可撥打110或警局專線檢舉，共同守護社會安全。

    桃警破獲推筒子職業賭場逮19賭客和66歲阿嬤級負責人。（警方提供）

    桃警破獲推筒子職業賭場逮19賭客和66歲阿嬤級負責人。（警方提供）

    桃警破獲推筒子職業賭場逮19賭客和66歲阿嬤級負責人。（警方提供）

    桃警破獲推筒子職業賭場逮19賭客和66歲阿嬤級負責人。（警方提供）

    警方現場查扣筒仔牌、骰子、下注夾、牌尺等賭具，以及逾22萬元的賭資現金。（警方提供）

    警方現場查扣筒仔牌、骰子、下注夾、牌尺等賭具，以及逾22萬元的賭資現金。（警方提供）

