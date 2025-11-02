苗警爆男男性騷擾 學長被判拘役15天

苗栗縣一名41歲男警A，撫摸、拍打男警B臀部，被苗栗地院依性騷擾罪判處拘役15日。（資料照）

苗栗縣一名41歲男警A，曾數次在他人面前調侃派出所學弟同事男警B的個人特質，還會模仿男警B說話或走路姿勢；一日，男警A趁男警B不及防備之際，撫摸、拍打男警B臀部，加以「調戲」。男警B忍無可忍，怒告對方性騷擾，男警A被苗栗地院判處拘役15日。

男警A曾數次在他人面前調侃男警B的個人特質，還會加以模仿男警B說話或走路姿勢；男警B雖不喜歡男警A的言行，但考量男警A是學長，選擇不予理會，雙方少有互動。

去年10月23日晚間8點多，男警A在派出所內，見男警B正專心處理事務，靠上前去伸手拍打、撫摸男警B的左側臀部，致男警B十分不快，再也忍無可忍，怒告男警A性騷擾。

男警A雖稱僅是開玩笑，並質疑「為什麼別人可以？我不行」，惟檢方調查，男警A在此案前已有在他人面調侃男警B之個人特質、模仿男警B說話或走路姿勢之情形，並參以在雙方並無密切交誼之情況下，當不至容任可趁他人猝不及防時，恣意撫摸、拍打他人臀部；認為此種行為，無論是同性或異性間，均含有濃厚調戲之意味。

且檢方認為，男警A所為，已引發男警B不舒服之感受，足認確有損害男警B之人格尊嚴，使其感受遭冒犯，核犯性騷擾防治法第2條所稱對他人實施違反其意願而與性有關之行為，且具有損害他人人格尊嚴，造成使人感受冒犯之情境之情形，將男警A起訴並聲請簡易判決處刑。

法官審酌男警A與男警B為同事，男警A竟在工作場所內，以伸手拍打男警B左臀之方式為性騷擾行為，顯然欠缺尊重他人身體自主權之觀念，侵犯男警B之身體隱私，也造成其心理受創；兼衡男警A犯後坦承犯行，且表示有意願調解，但因男警B無意願而未能調解成立等一切情狀，處男警A拘役15日，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。

