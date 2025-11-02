為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    奪命車禍！台中南屯女保全騎車通勤 攔腰撞上休旅車彈飛亡

    2025/11/02 10:43 記者許國楨／台中報導
    發生死亡車禍的路口。（民眾提供）

    發生死亡車禍的路口。（民眾提供）

    趕上班卻因車禍殞命！台中市劉姓騎士擔任大樓保全，今天清晨騎車通勤行經南屯區一處路口，與由林男駕駛的休旅車發生碰撞，劉女瞬間彈飛重摔落地，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍因傷重告不治，確實肇因及責任歸屬將進一步鑑定釐清。

    這起死亡車禍發生在今天清晨近6點，59歲劉女當時騎乘機車沿文心南三路內側快車道往向心南路方向行駛，號誌為閃紅燈，24歲林男則是駕駛休旅車沿永春東一路快車道往永春東路方向前進，號誌為閃黃燈，兩車疑未注意車況，於文心南三路與永春東一路口發生碰撞。

    因撞擊力道猛烈，劉女當場彈飛重摔落地，也造成機車車頭全毀、休旅車左側嚴重凹陷，現場散落大片碎片，畫面怵目驚心，消防人員趕抵時，發現劉女已失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救仍因傷重宣告不治，經查，該路口當時為閃光號誌，限速50公里，當時路口無交通指揮，雙方皆應減速慢行。

    而林男酒測值為0，並無飲酒情形，劉女部分，經報請檢察官同意後將抽血檢驗釐清；據了解，劉女任職大樓保全，事發時正騎車趕往北屯區上班，途中發生意外喪命，家屬接獲噩耗後悲痛不已，林男則住在苗栗，當時結束行程準備返家，未料途經該路口竟發生奪命車禍。

    劉女經送醫仍因傷重宣告不治。（民眾提供）

    劉女經送醫仍因傷重宣告不治。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播