奪命車禍！台中南屯女保全騎車通勤 攔腰撞上休旅車彈飛亡

發生死亡車禍的路口。（民眾提供）

趕上班卻因車禍殞命！台中市劉姓騎士擔任大樓保全，今天清晨騎車通勤行經南屯區一處路口，與由林男駕駛的休旅車發生碰撞，劉女瞬間彈飛重摔落地，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍因傷重告不治，確實肇因及責任歸屬將進一步鑑定釐清。

這起死亡車禍發生在今天清晨近6點，59歲劉女當時騎乘機車沿文心南三路內側快車道往向心南路方向行駛，號誌為閃紅燈，24歲林男則是駕駛休旅車沿永春東一路快車道往永春東路方向前進，號誌為閃黃燈，兩車疑未注意車況，於文心南三路與永春東一路口發生碰撞。

因撞擊力道猛烈，劉女當場彈飛重摔落地，也造成機車車頭全毀、休旅車左側嚴重凹陷，現場散落大片碎片，畫面怵目驚心，消防人員趕抵時，發現劉女已失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救仍因傷重宣告不治，經查，該路口當時為閃光號誌，限速50公里，當時路口無交通指揮，雙方皆應減速慢行。

而林男酒測值為0，並無飲酒情形，劉女部分，經報請檢察官同意後將抽血檢驗釐清；據了解，劉女任職大樓保全，事發時正騎車趕往北屯區上班，途中發生意外喪命，家屬接獲噩耗後悲痛不已，林男則住在苗栗，當時結束行程準備返家，未料途經該路口竟發生奪命車禍。

劉女經送醫仍因傷重宣告不治。（民眾提供）

