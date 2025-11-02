嗆「幫學生報仇」？衝上桃園客運狂揮「羅賴把」 醉男找錯對象

警方依恐嚇公眾罪將張男移送法辦。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市62歲張姓男子昨（1）日傍晚疑似喝了酒，在龜山警分局龜山派出所對面跑上1輛桃園客運公車，持逾30公分長的大型螺絲起子朝駕駛揮舞，聲稱要替日前被公車司機毆打的學生報仇，所幸警方獲報火速到場制伏並查扣證物，訊後依恐嚇公眾罪移送桃園地檢署偵辦。

目擊者指出，當時張男在龜山區萬壽路二段公車站不斷徘徊，並跟候車學生提到先前學生專車司機毆打學生事件，批司機「怎麼可以這樣，要幫學生報仇」，後來攔了1輛公車，上車後開始對司機叫囂，並拿出疑似刀子的工具朝司機揮舞，現場人一直要張男「下車」，龜山派出所就在斜對面，員警大概在張男拿出工具後20秒就趕抵將張男制伏，公車也繼續行駛，結束一場驚魂。

警方在張男身上查扣工具，並非刀子而是長逾30公分的大型螺絲起子，訊後依恐嚇公眾罪送辦，也提醒民眾對於突發狀況要保持理性，不要激怒對方，並且報警處理，以維護自身安全。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

張男酒後跑上公車並持螺絲起子朝司機揮舞，斜對面龜山所員警獲報立即趕抵將人制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

警方在張男身上查扣大型螺絲起子。（記者鄭淑婷翻攝）

