新北全國義消競技奪佳績 高空吊掛轉移患者美技奪3項特優

新北市義消總隊派員參加今年「全國義勇消防人員體技能交流賽」，新北隊在無人機、車禍救援及繩索救援都獲得特優全國第一。（記者吳仁捷翻攝）

新北市義消總隊派員參加今年「全國義勇消防人員體技能交流賽」，派出55名精銳義消，參加火災搶救、救護技術、車禍救援、繩索救援及無人機運用等5大項目，與來自全國22個直轄市、縣市義消切磋交流，新北隊在無人機、車禍救援及繩索救援都獲得特優全國第一，其中繩索救援以高難度、5樓高的高空吊掛、轉移患者等純熟操作，獲得評審們青睞獲得特優，也博得現場如雷掌聲。

新北市消防局、義消總隊繼為參加今年「全國義勇消防人員體技能交流賽」（俗稱義消競技）的新北隊授旗後，就傳出佳績，新北市55名義消1日起到苗栗縣，與全國22縣市、145支隊伍同場競技，新北隊在交流賽中，於無人機、車禍救援及繩索救援展現純熟技巧，都獲得特優，取得全國第一名佳績。

新北市消防局長陳崇岳說，新北市擁有全國最多人口，兼具都會與鄉村型態，出勤量大且勤務繁重，義消們長年協勤，從實務中累積豐富經驗，加上賽前集訓，競技時都能展現高強度與高技術性的救災能量，是獲得評審青睞的主因，表示未來將持續精進。

新北隊參加繩索救援的代表成員們，出發前整裝待發、專業裝備全部到位，在競技現場、5樓高的高空環境中，進行高難度、高強度的高空吊掛轉移患者作業，5名隊員們展現高度協調、垂降救援實力，團隊技術純熟、配合精準，讓友軍們都折服。

此外，新北市車禍救援隊也在短時間內，執行患者防護、破門、固定等救助要件，完成高強度任務項目，展現救助能量；此外，新北義消們於火災搶救男子組，獲得2項優等，另在火災搶救女子組及救護技術也獲得甲等成績，新北隊展現強大救災能量。

新北市消防局民力運用科長顏一加表示，新北擁有全國最多義消大軍，類型包括義消、救護志工、防宣及無人機，參加競技展現「專業、紀律、團結」精神，於「繩索救援」、「無人機」及「車禍救援」穩定發揮，獲得全國特優佳績，最重要的是，於切磋技能過程中，各縣市救援技術獲得提升，新北義消團隊未來會以更精湛技術與默契，展現新北的防災韌性與能量。

其中繩索救援以高難度高空吊掛、轉移患者（見圖）等純熟操作，獲得評審們青睞，博得現場如雷掌聲。（記者吳仁捷翻攝）

