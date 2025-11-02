與女同學失和，台中男大生竟散佈買凶殺人訊息。（記者蔡彰盛攝）

台中某科技大學王姓男大生對顏姓女同學心生不滿，竟用臉書或Instagram傳送給5名友人「對顏女下藥有錢拿」、「你對顏下藥，有錢拿，我想她死」、「你下老鼠要讓顏死，我給高額獎金」、「你對顏下藥，很好玩，希望她死」等「買凶」訊息，另稱顏女「賣春」是「妓女」；新竹地院依恐嚇危害安全罪判拘役30日。

法官調查，王男與顏女都是台中某科技大學學生，王男因細故對顏女不滿，2至4月間透過臉書或IG傳給5名友人包括「幫我下藥弄死顏女$$$你對顏女下藥，讓她死」、「你對顏女下藥，有錢拿，我想她死，你對顏女下藥，有錢拿，你弄死顏女拍影片，有錢拿」等買兇殺人訊息。

請繼續往下閱讀...

此外，王男還書寫侮辱顏女「妓女、賣身體、賣春」等訊息給友人。顏女心生恐懼而報警偵辦。

法官認為，王男與顏女先前是同學關係，兩人本應相互尊重，縱使有糾紛，亦應循理性、平和途徑溝通化解，但王卻未能克制控管己身舉止與情緒，竟傳訊給多名友人，以此方式恫嚇顏女，使對方心生恐懼，顯然可見王男情緒管理及自制能力有所欠缺，考量王坦承犯行，本身無前科，但至今未與被害人達成和解取得諒解，最後依恐嚇危害安全罪判刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法