為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    與女同學失和 台中男大生竟散佈買凶殺人訊息

    2025/11/02 10:33 記者蔡彰盛／新竹報導
    與女同學失和，台中男大生竟散佈買凶殺人訊息。（記者蔡彰盛攝）

    與女同學失和，台中男大生竟散佈買凶殺人訊息。（記者蔡彰盛攝）

    台中某科技大學王姓男大生對顏姓女同學心生不滿，竟用臉書或Instagram傳送給5名友人「對顏女下藥有錢拿」、「你對顏下藥，有錢拿，我想她死」、「你下老鼠要讓顏死，我給高額獎金」、「你對顏下藥，很好玩，希望她死」等「買凶」訊息，另稱顏女「賣春」是「妓女」；新竹地院依恐嚇危害安全罪判拘役30日。

    法官調查，王男與顏女都是台中某科技大學學生，王男因細故對顏女不滿，2至4月間透過臉書或IG傳給5名友人包括「幫我下藥弄死顏女$$$你對顏女下藥，讓她死」、「你對顏女下藥，有錢拿，我想她死，你對顏女下藥，有錢拿，你弄死顏女拍影片，有錢拿」等買兇殺人訊息。

    此外，王男還書寫侮辱顏女「妓女、賣身體、賣春」等訊息給友人。顏女心生恐懼而報警偵辦。

    法官認為，王男與顏女先前是同學關係，兩人本應相互尊重，縱使有糾紛，亦應循理性、平和途徑溝通化解，但王卻未能克制控管己身舉止與情緒，竟傳訊給多名友人，以此方式恫嚇顏女，使對方心生恐懼，顯然可見王男情緒管理及自制能力有所欠缺，考量王坦承犯行，本身無前科，但至今未與被害人達成和解取得諒解，最後依恐嚇危害安全罪判刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播