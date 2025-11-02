注意！台南增6處科技執法宣導3個月 明年2/1起開罰

台南市警局在高鐵台南站周邊計程車接送區增設科技執法設備。（圖由台南市警局交通大隊提供）

台南市警局為防制交通事故、同時減少交通違規對於行車順暢的影響，評估全市易肇事路段（口）相關數據、違規態樣及道路順暢度，規劃增設2處交通科技執法設備與4處固定式測速執法設備，已於今年11月初上線啟用。警局強調，建置科技執法非以處罰為目的，是要導正與遏止部分駕駛人的不良習慣。

南市警局交通大隊指增設科技執法設備地點包括：1、交通科技執法設備新增2處及原設備功能擴充1處：（1）歸仁區歸仁圓環（東西向中山路口）：主要取締車輛不停讓行人；（2）歸仁區站前北路（高鐵台南站3號出口前計程車接送區）：主要取締違規停車；（3）南區金華路與健康路口（由原設備功能擴充）：增加取締違規停車功能。

2、固定式測速照相設備新增4處：（1）台84快速公路10.3公里處（學甲交流道附近）、（2）台84快速公路16.3公里處（國道1號下營系統交流道附近）、（3）台61快速公路302.3公里處（七股區）、（4）安南區海尾路段（路燈桿編號第131387號附近）。

交警大隊表示，本次新增科技執法設備，以取締「車輛不暫停讓行人通行、違規停車」為主，提醒車輛駕駛人於行經行人穿越道時，留意行人通行狀況，與行人保持3公尺（約1個車道寬）以上的距離；另於黃線（禁止停車線）停車時，留意不得停放超過3分鐘之規定；另部分路段因發生嚴重交通事故，建置固定式測速設備加強超速違規取締作為，提醒駕駛人行經路段時，注意行車速度，以保障自身與他人的安全。

此外，為避免部分民眾不熟稔路況，並讓駕駛人了解建置後的交通環境，上述設備於11月1日啟用後展開3個月宣導期（惟南區金華路與健康路口除本次新增擴充的違規停車功能外，其他功能先前已施行，不列入宣導期），預計2026年2月1日起正式舉發，各設備部分細節均在台南市警局官網公布，提供各駕駛人參考。

