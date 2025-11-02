全國義消體技能交流活動，竹市勇奪總冠軍！〔市府提供）

114年全國義勇消防人員體技能交流活動昨日在苗栗縣體育場登場，全國共計22個縣市與1港務消防大隊、逾1700位義消菁英齊聚一堂，展開一場結合技術、體能與臨場應變的對決。新竹市義消總隊歷經8個月嚴格訓練，最終以堅定的毅力與卓越的團隊默契，從激烈競爭中脫穎而出，榮獲全國總成績冠軍殊榮。

市府表示，3月起選手們利用工作與家庭以外的時間密集訓練，從體能強化、戰術模擬、戰技操作到心理調適，無一不全力以赴。無論酷暑或風雨，成員們皆以實戰標準自我要求，彼此扶持、相互激勵，最終以亮眼成績印證了汗水的價值。

消防局指出，此次交流活動分為多個專業項目，包括火災搶救、車禍救援、繩索救援、救護技術及無人機運用等模擬實戰項目。竹市義消總隊在各項表現皆極為亮眼，榮獲5項特優、2項優等佳績，展現救災應用實力與團隊協調的高水準表現。

消防局補充，未來將持續深化義消與消防同仁之間的協訓合作，推動更多專業技術交流，並導入無人機、通訊與資安等新興科技，全面提升救災效能。透過持續訓練與創新，落實「平時訓練如作戰、災時應變如常態」的精神，持續打造新竹市堅實的防災城市防線。

