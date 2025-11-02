為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    感染新冠肺炎還要隔離？ 詐團瞎掰有「特效藥」要騙21萬元

    2025/11/02 09:35 記者王冠仁／台北報導
    警方與行員聯手勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    警方與行員聯手勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    7旬王姓老翁透過網路認識1名自稱是「美美」的女網友，雙方甜言蜜語，不久後更聲稱要搭機來台跟王共度餘生。不過，「美美」事後聲稱來台時在機場遭驗出感染新冠肺炎被隔離，她父親已經購買每劑7萬元、共3劑要價21萬元的特效藥，要王幫忙支付，甚至還說如果騙王「我全家死光」。王跑到銀行要匯款，幸虧警方及時攔阻他落入陷阱。

    保七總隊第一大隊發布新聞稿公布這組詐騙集團的話術，同時也呼籲民眾，詐騙集團會假借「感情交往」名義，以甜言蜜語博取信任後索取金錢，例如以生病、投資、寄送禮物遭海關扣留等理由行騙。民眾若遇到網友要求匯款，務必保持冷靜、提高警覺，可撥打165反詐騙專線查證。

    警方調查，王姓老翁先前透過手機通訊軟體，輾轉認識1名自稱是「美美」的女網友，對方每天對他噓寒問暖、親切關懷，發動柔情攻勢取得信任，兩人不久後就用老公、老婆互稱。他沒發現對方是詐騙集團成員，還以為遇上「臨老入花叢」的好事，樂得春風滿面。

    不過，「美美」不久後就聲稱要搭機來台灣跟王共度餘生，但隨後又傳訊息給他，表示入境桃園機場時被檢疫人員發現感染新冠肺炎，被載去醫院隔離。「美美」還騙他，已經先請父親購買每劑7萬元的特效藥共3劑，但因為身上錢不夠多，希望他能幫忙匯款。

    王察覺異狀，「美美」居然還傳訊息聲稱「我都跟你發毒誓了」、「要是有任何欺騙你的事情我全家死光」。王最後被突破心防，隨即前往住家附近的台灣銀行苗栗分行，打算提領15萬元，再加上自己手邊的6萬元，要湊足21萬元。

    行員關懷提問時發現異狀，通報保七警方，員警隨即趕來釐清始末，這才發現王落入假交友詐騙陷阱。員警為了讓他清醒，除了苦心勸說，最後更要他直接打電話給「美美」；對方接通後一聽到員警表明身分，立刻掛斷電話，他這時才大夢初醒，發現自己受騙。

    警方指出，中央流行疫情指揮中心早在2023年3月就宣布，取消感染新冠肺炎強制隔離的規定。詐騙集團到2025年時居然還在用「老話術」，相當誇張。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙集團假冒女網友「美美」行騙。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團假冒女網友「美美」行騙。（記者王冠仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播