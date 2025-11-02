三秒驚魂！女駕駛疑搶轉彎對撞直行車 失控撞飛等紅燈阿嬤

撞擊一：新北市淡水驚傳兩車對撞後，其中黃女駕駛的白色寶馬，失控撞飛騎機車停等紅燈的吳姓阿嬤，造成阿嬤命危，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水驚傳兩輛轎車對撞後，黃女駕駛的寶馬轎車失控撞上停等紅燈的阿嬤，將阿嬤連人帶車撞進停車場，阿嬤彈飛墜地命危，仍在搶救未脫險；警方對駕車左轉的黃女及直行遭撞的張男酒測，均無酒精反應，警方查訪目擊者、過濾監視器，初判黃女疑搶過彎，未注意車前狀況及未禮讓對向直行車釀禍，車禍肇因仍待調查釐清。

據了解，這起車禍發生在1日深夜11時許，淡水區文化路、建設街路口；23歲黃姓女子駕駛白色轎車，言文化路行經，要左轉往建設街時，撞上對向直行、33歲張男駕駛的黑色轎車，兩車碰撞後彈開，衝向道路兩側，黃女失控追撞正在建設街停等紅燈、騎機車的67歲吳姓阿嬤。

警方獲報到場，將傷者送醫，消防評估吳姓阿嬤當場OHCA 失去生命徵象，緊急送醫急救，黃女、張男輕微擦挫傷，2人酒測值均為0，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。

監視器畫面中，黃姓女子駕車待轉，見對向前方機車駛過，不顧對向直行黑車已在車前，不到3公尺，仍急切轉彎，失控後撞上停等紅燈阿嬤，全程驚魂三秒，被多名停等紅燈駕駛目擊，作為研判肇因佐證；據了解，吳姓阿嬤當時要回家，至於其餘兩名駕駛，仍待了解當時途經原因。

