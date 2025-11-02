「鬼切」害人摔車！快閃婦被揪出竟稱「與我無關」

右側機車一路從外側車道往左側移動，左後方陳女為閃避對方，緊急剎車導致車輛打滑摔倒。（民眾提供）

一起看似單純摔車意外，竟是「路口鬼切」惹禍！台中市東區進德路與樂業路口前天發生一起交通事故，26歲陳姓女騎士閃避突如其來左切的機車摔車倒地，肇事者竟未停留現場，警方經多方比對監視畫面與行車紀錄器影像，揪出聲稱「與我無關」的林姓婦人，開單告發。

第三分局交通分隊警員江世仁當天獲報前往該路口處理一起交通事故，現場僅見驚魂未定的陳姓女騎士留在現場，目擊民眾指出，當時前方有兩輛機車，位於右側機車一路從外側車道往左側移動，左後方陳女為閃避對方，緊急剎車導致車輛打滑摔倒，眾人見狀紛紛停車上前關心。

但肇事騎士左轉後僅回頭看了一眼便離開，因事發突然，陳女無法提供對方車輛特徵，警方隨即調閱路口監視器，並結合熱心車主提供的行車影像，抽絲剝繭還原整起事故經過，最終鎖定肇事車輛，通知79歲林姓女騎士到案說明。

林婦說，當時左轉後確實注意到後方發生車禍，但自認與自己無關，因此離開現場，直到觀看警方提供影像，才驚覺原來是自己「想切就切」的駕駛習慣釀禍，當下也十分懊悔。

警方指出，所謂「鬼切左轉」或「切西瓜式轉彎」是造成交通事故的常見原因，駕駛人左轉時，應行駛至交岔路口中心再行轉向，並應先提前駛入最內車道，違者可處最高900元罰鍰，此外，若駕駛發生事故卻未停留現場處理，依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，即使未直接碰撞，只要行為與事故具因果關係，也不得離去。

肇事林婦左轉後僅回頭看了一眼，便離開現場。（民眾提供）

