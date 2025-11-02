為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「鬼切」害人摔車！快閃婦被揪出竟稱「與我無關」

    2025/11/02 09:44 記者許國楨／台中報導
    右側機車一路從外側車道往左側移動，左後方陳女為閃避對方，緊急剎車導致車輛打滑摔倒。（民眾提供）

    右側機車一路從外側車道往左側移動，左後方陳女為閃避對方，緊急剎車導致車輛打滑摔倒。（民眾提供）

    一起看似單純摔車意外，竟是「路口鬼切」惹禍！台中市東區進德路與樂業路口前天發生一起交通事故，26歲陳姓女騎士閃避突如其來左切的機車摔車倒地，肇事者竟未停留現場，警方經多方比對監視畫面與行車紀錄器影像，揪出聲稱「與我無關」的林姓婦人，開單告發。

    第三分局交通分隊警員江世仁當天獲報前往該路口處理一起交通事故，現場僅見驚魂未定的陳姓女騎士留在現場，目擊民眾指出，當時前方有兩輛機車，位於右側機車一路從外側車道往左側移動，左後方陳女為閃避對方，緊急剎車導致車輛打滑摔倒，眾人見狀紛紛停車上前關心。

    但肇事騎士左轉後僅回頭看了一眼便離開，因事發突然，陳女無法提供對方車輛特徵，警方隨即調閱路口監視器，並結合熱心車主提供的行車影像，抽絲剝繭還原整起事故經過，最終鎖定肇事車輛，通知79歲林姓女騎士到案說明。

    林婦說，當時左轉後確實注意到後方發生車禍，但自認與自己無關，因此離開現場，直到觀看警方提供影像，才驚覺原來是自己「想切就切」的駕駛習慣釀禍，當下也十分懊悔。

    警方指出，所謂「鬼切左轉」或「切西瓜式轉彎」是造成交通事故的常見原因，駕駛人左轉時，應行駛至交岔路口中心再行轉向，並應先提前駛入最內車道，違者可處最高900元罰鍰，此外，若駕駛發生事故卻未停留現場處理，依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，即使未直接碰撞，只要行為與事故具因果關係，也不得離去。

    肇事林婦左轉後僅回頭看了一眼，便離開現場。（民眾提供）

    肇事林婦左轉後僅回頭看了一眼，便離開現場。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播