悍妻質疑老公外遇竟用光療指甲動手毆夫 法官判家暴妻拘15日

台北地方法院近日審結，判處家暴毆夫的黃姓婦人拘役15日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

台北市一名黃姓婦人去年9月20日下午，懷疑鄧姓丈夫外遇，竟在家中毆打老公，造成其頭部鈍傷，眼眶挫傷等傷勢。鄧夫氣憤之下，報警抓妻。台北地方法院近日審結，判處家暴毆夫的黃姓婦人拘役15日，得易科罰金。

檢警調查，案發當時黃婦質疑丈夫外遇，雙方爆發嚴重口角衝突，更不顧自己手上尖銳的美甲，直接揮拳朝其頭、臉部揮舞過去，造成鄧夫受有頭部鈍傷、右眼眶挫傷、左臉擦傷、鼻部挫傷等傷害，決定報警抓妻。

黃婦被逮後，向檢警辯稱是因為在拉扯中，光療指甲不慎傷到丈夫，否認有毆打老公的情形，且過程中自己的手指也受傷。鄧夫則到醫院驗傷，證實其被妻子毆傷，且報告中指出，其部分傷勢可能是光療指甲造成。

法官認為，黃婦與丈夫發生爭執時，不以和平、理性方式解決，竟攻擊毆夫，造成其多處受傷實有不該。考量黃婦於審理中終承認犯行，但卻未與丈夫達成和解或取得其諒解，依其造成的傷勢、收入等狀況，依觸犯傷害罪，判處拘役15日得易科罰金15000元。

